Oltra celebra l''aprovat' en dependència i recorda que "queda molt per fer"

Segons aquest informe, la Comunitat va atendre a 15.161 noves persones en situació de dependència en 2021, la qual cosa suposa un 14,85% més que l'any anterior i sis punts per damunt de la mitjana nacional. Davant aquestes dades, l'observatori va atorgar a la regió una nota d'un 5 sobre 10 després de 15 anys suspenent.

Oltra, preguntada sobre aquest tema en la seua compareixença setmanal com a portaveu de la Generalitat, ha destacat que li produeix "molta alegria" i que és fruit de set anys de treball per a situar la dependència en "un nivell de dignitat i atenció humanitzadora i cuidada que mai havia d'haver deixat".

Després d'assegurar que suposa una "espenta" per a seguir en aquesta línia, ha ressaltat xifres com la baixada de la llista d'espera al 10% de total de persones ateses enfront del 60% que hi havia en 2015 amb l'anterior govern del PP.

"Ens trobem una situació de la dependència absolutament nefasta, abandonada, amb 17 persones per a valorar més de 63.000 expedients quan ara hi ha més de 500 treballadors", ha abundat la també representant de Compromís.

És més, ha posat en valor que la Comunitat va ser l'autonòmica que més persones va incorporar al sistema de la dependència durant la pandèmia, així com que més el 60% dels ajuntaments resolen la proposta inicial d'atenció en menys de 90 dies i que l'observatori "avala i lloa" l'entramat mixt entre l'administració autonòmica i les locals.

Per açò ha agraït tant als treballadors del sistema d'atenció primària de servicis socials com al personal del seu departament el "treball ingent" dels últims anys. Un treball, ha subratllat, que suposa construir "de veres" un sistema públic de servicis socials.

"COMENÇA A SER UN SISTEMA"

Sense voler caure en la "complaença", la titular de Polítiques Inclusives ha assegurat que "comença a ser un sistema, a tindre bases sòlides", i a paréixer-se al que des de la Generalitat defineixen com la quarta pota de l'Estat del Benestar.

"No ens conformem amb el 5, volem anar a per el bé, després a per el notable i a per l'excel·lent", ha agregat, per a constatar que és un balanç que els fa sentir "orgull" de l'evolució de la Comunitat.