Karol G y Bad Bunny reinan en los Latin American Music Awards 2022

Karol G y Bad Bunny confirmaron su reinado en la música latina al convertirse en los grandes triunfadores de los Latin American Music Awards 2022, que se celebraron este jueves por la noche en el recinto deportivo Michelob Ultra Arena de Las Vegas (EE.UU.). A pesar de ser los protagonistas de la noche, ninguno de los dos artistas se dejaron ver por la ceremonia.

En el reparto de estos premios que se someten a votación popular, Karol G no dejó margen al resto de candidatos. Y es que, además de llevarse el premio a Mejor Artista del Año, también se llevó el título de Mejor Artista Femenina, Mejor Cantante de Género Urbano, Disco del Año, Mejor Disco Urbano por KG0516, y Mejor Colaboración del Año por El Makinon, junto a Mariah Angeliq.

“En verdad no me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida", aseguró Mariah Angeliq al recoger el trofeo y saludar a su compañera en la distancia.

Por su parte, Bad Bunny ganó el premio al Mejor Cantante Urbano, al Mejor Tema Viral por AM, a la Canción Favorita del Género Tropical por Volví, a la Mejor Canción Urbana y al Sencillo del Año para Dákiti, un premio que recogió Jhay Cortez y que dedicó al resto de artistas de Puerto Rico.

Jhay Cortez posando con los premios. JHAYCO / INSTAGRAM

Entre el resto de premiados destacó Christian Nodal con cuatro trofeos, entre ellos su cuarto triunfo consecutivo como Artista Favorito del Género Regional Mexicano y un homenaje por su "evolución extraordinaria".

La gala, que se alargó durante más de tres horas, arrancó con un mensaje de solidaridad a Ucrania a cargo de Black Eyed Peas, con una revisión bilingüe de su tema Where is the Love, en la que participó la cantante ucraniana NK y se sumaron el resto de invitados a la ceremonia.

Entre el resto de las actuaciones también destacaron Jesse & Joy, con su tema Respirar, Luis Fonsi, que puso a bailar al público con el estreno de Dolce, y Gloria Trevi, que interpretó por primera vez su aflamencada La Recaída.

Homenaje a Lupita D'Alessio

Por su parte, los Latin American Music Awards pausaron su fiesta para rendir homenaje a la actriz y cantante mexicana Lupita D'Alessio, galardonada con el Premio Leyenda a sus recién cumplidos 67 años.

"Quiero dedicarle esto a mis padres (...). Ellos me enseñaron lo que yo sé", afirmó emocionada en un discurso en el que agradeció al público mexicano, latinoamericano y estadounidense por "mantenerla viva" durante más de 50 años de carrera.

El regional mexicano, protagonista de la gala

El género regional mexicano destacó durante la retransmisión gracias a las actuaciones de Los Ángeles Azules, Calibre 50, Gerardo Ortiz y, por supuesto, Christian Nodal, quien además de cantar sus éxitos presentó su reciente colaboración con el rapero Gera MX, Botella tras botella, con la que ambos han desafiado las fronteras de los estilos musicales.

La música urbana estuvo presente gracias a Ozuna y Jhay Cortez, mientras que los exponentes del nuevo sonido argentino estuvieron liderados por María Becerra, galardonada como mejor nueva artista del año.

Además, la versión 'remix' del tema Entre nostoros, de Tiago PZK, la propia Becerra, Lit Killah y Nicki Nicole -quien no pudo asistir al evento- levantó al público de sus asientos en una muestra de que la escena urbana argentina ha ganado terreno a pasos agigantados en Latinoamérica.