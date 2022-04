El jutjat que investiga la mort d'una dona embarassada a Xàtiva ordena també presó per a 'El Tuvi'

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), l'acusat ha comparegut aquest matí com investigat en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Xàtiva.

A la seua arribada, davant els mitjans de comunicació que esperaven a la porta del jutjat, ha negat haver participat en el crim de la jove embarassada de Xàtiva.

Després de la seua compareixença judicial, el jutjat ha accedit a la sol·licitud de l'acusació particular i ha acordat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, per a 'El Tuvi'. L'investigat ja estava en situació de presó preventiva per ordre d'un altre jutjat d'Alzira com investigat pel crim de Wafaa.

Fa uns mesos, la jutgessa de Xàtiva va denegar la presó per al jove en entendre que no existia risc de fugida, ni de destrucció de proves ni perill que atemptara contra els béns de la víctima, ja que l'investigat es trobava ja a la presó preventiva. Hui sí ha ordenat el seu ingrés.

L'investigat es troba a la presó per l'homicidi de Wafaa, desapareguda a Carcaixent al novembre de 2019 i el cadàver del qual va ser localitzat en l'interior del pou d'una finca rural de la localitat. A més, 'El Tuvi' s'enfronta a altres procediments per presumptes maltractaments a una altra ex-parella seua l'any 2020.