Un mapa autonómico casi monocolor: el PSOE gobernaría en la mayoría de comunidades con la propuesta de Feijóo de la lista más votada

Tras una etapa en la que Pablo Casado enterró el mantra de que debe gobernar la lista más votada, el nuevo líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lo ha resucitado. De hecho, ha sido una de las primeras peticiones que le ha lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los socialistas ya lo han rechazado, pese a que, si esa norma se hubiera cumplido en los últimos comicios autonómicos celebrados, el mapa electoral se habría teñido de rojo. El PSOE sumaría tres comunidades más y solo habría perdido una: Navarra.

Según los datos de las últimas elecciones celebradas en cada autonomía, el gobierno cambiaría tan solo en cuatro de ellas. Dos, de hecho, dejarían de estar gobernadas por un presidente del PP. Es el caso de Andalucía y Murcia. En la primera fue donde dio comienzo el último ciclo electoral. Tras 41 años con el PSOE en el poder, la socialista Susana Díaz fue la más votada, pero la irrupción de Vox dejó al bloque conservador la posibilidad, como terminó ocurriendo, de investir a Juanma Moreno, que de hecho será quien dé el pistoletazo de salida al nuevo ciclo electoral. El PSOE sacó 33 diputados y Adelante Andalucía, 17, una suma insuficiente frente a los 26 del PP, 21 de Cs y 12 de Vox.

En Murcia el escenario fue similar, aunque la distancia entre socialistas y populares fue de apenas 500 votos. El PSOE obtuvo 17 escaños, que habrían sido suficientes para desbancar al presidente Fernando López Miras junto con los 6 de Ciudadanos. No obstante, el veto general 'naranja' al PSOE hizo que Miras conservase el poder. Un hecho que se mantiene a día de hoy pese a que, ya con Inés Arrimadas liderando la formación de centro, los socialistas pactaron una moción de censura que terminó resultando infructuosa por el empeño del ahora ex número dos del PP Teodoro García Egea.

Al contrario que en estos dos territorios, el PP hubiera sumado Navarra a su lista de autonomías. Allí, se presentó bajo la marca Navarra Suma, una coalición electoral integrada por Unión del Pueblo Navarro (que puso al candidato Javier Esparza), Ciudadanos y el propio PP. Lo impidió un pacto entre el PSN, los nacionalistas de Geroa Bai y Podemos, a los que EH Bildu, con la abstención de cinco de sus siete diputados, permitió que fueran investidos.

En el caso de Cataluña -que, como Andalucía, celebra las elecciones fuera del calendario marcado para otros territorios-, hubiera sido otro lugar gobernado por el PSOE. En este caso, por el exministro de Sanidad Salvador Illa. Y es que en los comicios de febrero de 2021, superó a los partidos independentistas que ahora forman el gobierno (ERC y Junts). Aunque empató en escaños con el president Pere Aragonès (33), el PSC se impuso con más de 650.000 votos.

Madrid y Castilla y León, azules por 'poco'

Así las cosas, bajo este baremo Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco seguirían en sus respectivas presidencias porque su partido quedó en primer puesto en las elecciones de mayo de 2021 y febrero de 2022, respectivamente. No obstante, no sería así si ambos no hubieran decidido adelantar elecciones. Y es que, en 2019, el PP quedó segundo en los comicios de Madrid y de Castilla y León. En ambos territorios ganaron los socialistas: Ángel Gabilondo obtuvo 37 escaños, siete más que Ayuso; Luis Tudanca logró 35, seis más que Mañueco.

Ciudadanos se decantó por el bloque de las derechas y entró en coalición en los dos gobiernos. Y, como entró, terminó saliendo: Ayuso y Mañueco adelantaron elecciones y cesaron a los consejeros naranjas. La presidenta madrileña dio un vuelco a los resultados y arrasó hasta sumar 65 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta. Mañueco también logró ganar, aunque con un margen mucho más estrecho, lo que ha provocado el primer gobierno autonómico en coalición con Vox.

Las ciudades: poco vuelco, misma tendencia

En cuanto a las capitales más pobladas, la tendencia se mantiene, pues el PP perdería dos. La más importante sería Madrid. En 2019, fue Más Madrid, la plataforma de la exalcaldesa Manuela Carmena, la opción más votada en la capital con más de medio millón de votos. Eso sí, la suma con los socialistas no fue suficiente y la suma PP-Cs-Vox dio el bastón de mando a José Luis Martínez-Almeida. En Zaragoza pasó algo similar. La actual ministra de Educación, Pilar Alegría, se impuso a Jorge Azcón por más de 20.000 votos. Pero, de nuevo, la suma de las derechas hizo que el regidor fuera 'popular'.

En Sevilla, el PSOE gobierna y el PSOE fue la lista más votada, aunque su alcalde, Juan Espadas, dio el salto a la secretaría general de los socialistas andaluces, dando el relevo a Antonio Muñoz. Tampoco en Valencia aplicar dicho principio hubiera supuesto un vuelco, pues Joan Ribó, de Compromís, se alzó con la victoria y, ayudado por el PSOE, con el Ayuntamiento. En el caso de Barcelona, Ada Colau (Barcelona en comú) hubiera tenido que dar paso a Ernest Maragall (ERC), pero los votos de la plataforma de Manuel Valls, posibilitaron que continuase al frente de la Ciudad Condal.

Melilla, donde gobierna el menos votado

En las ciudades autónomas hay un caso excepcional. No es en Ceuta, donde el presidente Juan Jesús Vivas ganó las elecciones de 2019 con el 31% de los votos frente al 25% de los socialistas. Es en Melilla donde gobierna el menos votado que, ahora además, también es independiente. Se trata de Eduardo Castro, que se presentó por Ciudadanos y logró su escaño al superar la barrera del 5% de los votos. El PP, que ganó los comicios, se quedó a apenas tres diputados de la mayoría absoluta. A uno si contamos que Vox sacó dos. No obstante, la suma de Coalición por Melilla, que obtuvo ocho diputados, y el PSOE, que logró cuatro, hicieron decaer la etapa de Juan José Imbroda, que había presidido esta ciudad autónoma durante 19 años.