La Generalitat accelerarà l'ocupació de places sanitàries de difícil cobertura i permetrà guàrdies voluntàries

En conseqüència, cobrir una plaça de difícil cobertura comportarà una sèrie de beneficis: reducció del temps de permanència necessari en cada grau per a la progressió en la carrera professional; avantatges de puntuació en els processos de selecció i provisió; prioritat en la participació d'activitats formatives i d'investigació.

A més, la nova norma introduirà el model d''aliança estratègica', la fórmula per la qual els recursos assistencials es desplaçaran on estiga el pacient i no al revés.

L'objectiu és promoure la col·laboració professional entre els departaments i centres de salut per a facilitar la cobertura de les necessitats assistencials en àrees o especialitats amb falta de professionals, tant en atenció primària com a hospitalària.

Es tracta d'un reforç al nou model d'atenció primària i comunitària definit per la Conselleria de Sanitat Universal per a 2022 i 2023, dotat amb 326 milions d'euros i més personal, recursos, tecnologia i un nou model organitzatiu i assistencial.