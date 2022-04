"Que inventen ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones (...) la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó". Fue en 1906 cuando Miguel de Unamuno escribió su famosa frase, pero más de un siglo después parece que sigue de actualidad. Los datos hablan por sí solos: la inversión empresarial privada en I+D como porcentaje del PIB nacional equivale a la mitad de la media de la UE. Si se compara con los esfuerzos que destina el Estado, antes de 2019 solo 4 de cada 10 investigadores trabajaban en el ámbito privado y tan solo 5 de cada 100 euros invertidos en proyectos de investigación de la universidad provenían del mismo.

Estas son las principales conclusiones que extrae el dosier Investigación e innovación en España y Portugal, elaborado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" y presentado este viernes por parte sus autores, Laura Cruz Castro, Catalina Martínez y Luís Sanz Menéndez. A través de un análisis de los trabajos que entre 2009 y 2019 realizaron los investigadores españoles y portugueses en contraste con sus vecinos europeos, los países de la península habitan en los últimos puestos de las estadísticas sobre I+D+i. Las diferencias son aún más apreciables en el sector privado, donde "los vínculos entre ciencia y empresa son mucho más débiles que en otras economías más avanzadas", delata el estudio.

"Las investigaciones derivadas de la pandemia del coronavirus han mejorado los datos, pero ni todos los milagros que se hayan producido en 1 ó 2 años pueden variar una debilidad estructural", coincide la terna de expertos, desmotivando a cualquiera que crea que la investigación coronavírica ha podido invertir la tendencia.

No todo está perdido, los fondos del Plan de Recuperación de la UE con motivo de la crisis del Covid-19 ofrecen una nueva oportunidad. "No la podemos desaprovechar", exclama Sanz Menéndez. Al menos, durante los últimos años España ha incrementado su solicitud de patentes en un 9,8%, si bien la institución que más ha patentado ha sido el CSIC, un organismo público. Tal y como explica el informe, "las patentes son un indicador del resultado de la innovación y de las ventajas competitivas de sus empresas". A pesar de la mejora, esta materia sigue siendo una asignatura pendiente en España: "Su posición relativa en cuanto a solicitudes de patentes se encuentra muy alejada de la de países líderes en innovación", como Dinamarca, Alemania y Austria, apunta la doctora Martínez.

'Precariado investigador': solo 7 de cada 1.000 ocupados se dedican a la investigación en España, frente a los 10 en Alemania o los 11 en Francia

Las razones de este atraso se explican en la demora con la que España se subió al tren de la Ciencia, con mayúsculas, la "precariedad" que impuso la crisis financiera de 2008 en el sector de I+D+i y la dificultad que ha entrañado en este tiempo la carrera profesional del investigador. "Se pasa mucho tiempo desde que uno obtiene el título de doctor hasta que consigue un contrato indefinido o un cargo funcionarial", revela Cruz. A raíz de esta casuística, se ha popularizado la expresión 'precariado investigador' (una combinación de la palabras 'precario' y 'proletariado')

Así las cosas, tan solo 1 de cada 4 universitarios cursa un grado relacionado con la ciencia, la ingeniería, las matemáticas o la tecnología, lo que revela, según el dosier, "el escaso atractivo de las carreras de investigación". Peor es el ratio en el ámbito laboral: 7 de cada 1.000 ocupados se dedica a la investigación, cifra que choca con los 10 en Alemania o los 11 en Francia. Y menos del 6 % de los doctores trabaja en empresas privadas, lo que "propicia la fuga de talentos", advierten los expertos.

España a la cabeza en igualdad: 1 de cada 5 inventores es mujer, el doble que en la UE

Aunque hay un campo donde España sí va a la vanguardia de Europa: la igualdad. "España Y Portugal se sitúan por encima de la media europea en porcentaje de investigadoras en todos los sectores considerados, si bien la participación más baja corresponde al sector empresarial y la más alta, al gubernamental", apunta el estudio. En datos macro, una de cada cinco personas inventoras es mujer, justo el doble que la media en Europa. Además, el 3% de la población activa española es investigadora y mujer, frente al 3,3% masculino, y el porcentaje de mujeres que publican en la áreas de STEM en España y Portugal es superior al de la media europea.

De izquierda a derecha: Arantxa Ribot, directora del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, los investigadores del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, Catalina Martínez, Luis Sanz Menéndez y Laura Cruz Castro. Adrián Migueláñez Pizarro

Las claves de la empresa, la universidad y el sector público

En declaraciones a 20minutos, la doctora y especialista en políticas de formación y empleo de recursos humanos en ciencia y tecnología Laura Cruz señala que el tamaño de las empresas españolas (casi un 95% de todo el tejido empresarial nacional) no es excusa para que no inviertan en investigación. Las famosas 'mittelstand' alemanas, recuerda, tienen un número similar de trabajadores y generan millones de beneficios. Esto es porque en Alemania la "intensidad de conocimiento" es mayor y más fluida entre la empresa, la universidad y el sector público, argumenta Cruz.

La investigación en el ámbito universitario adolece por su escasa diversidad en el destino de la financiación, añade. "No es tanto cuánto, sino cómo y dónde se invierte". Lo explica, "las universidades tienen tres misiones: la docencia, investigación y la transferencia. Pero el modelo de financiación de la universidad española está muy basado en indicadores que tienen que ver con el número de estudiantes: los grados que se imparten o los créditos que tiene asignados cada departamento. La diversidad de fuentes de financiación es importante y solo si las fundaciones, empresas y sector público inviertan en labores de investigación se podrá progresar para conseguir el equilibrio de sus misiones".

En última instancia, el plano político también preocupa a la doctora. A su juicio, "el tema de la ciencia y la inovación no es un tema muy politizado", pero las leyes que se ha implantado no han pasado "del discurso y las buenas intenciones". Cruz no cree que sea tan necesario un pacto de Estado en I+D+i, sino un enfoque legislativo que vaya más allá de las recomendaciones europeas y se centre en "el desarrollo de proyectos que cambien las estructuras y organizaciones de la investigación".