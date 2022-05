Cuando un animal es abandonado lo pierde todo: su nombre, su comedero, su bebedero, sus juguetes, su vida... En el momento en el que entra en un refugio o protectora es completamente invisible. Por esto, Andrés López, fotógrafo profesional, llamó a su proyecto solidario 'Invisibles', una forma de ayudar a través de sus fotos a todos esos animales sin nada a encontrar un nuevo hogar.

El proyecto 'Invisibles' empezó "de casualidad" hará alrededor de ocho años, según nos cuenta López. "Como fotógrafo, llevo toda la vida haciendo fotos de naturaleza, animales salvajes y eso me llevó a tener amistades que se dedicaban a rescatar animales de compañía", relata. "Un día me topé con una foto en redes sociales de una protectora, era un perro que necesitaba un hogar y pensé 'qué mal hecha está la foto, con lo guapo que es el perrete'. Entonces se me ocurrió que yo podría aportar mi granito de arena haciendo yo las fotografías de los animales rescatados".

Un voluntario más en decenas de protectoras

López no ha cobrado jamás por una sesión de fotos en protectoras de animales o refugios. A sus ojos, él es "un voluntario más" que ayuda a difundir a los peludos que necesitan encontrar una nueva familia. "Cuando empecé, era yo quién me pasaba por las asociaciones a ofrecer mis sesiones. Los voluntarios se sorprendían de que no quisiera cobrar nada, así que poco a poco me fui labrando un nombre", comenta el fotógrafo.

"Con el tiempo empecé a tener muchos seguidores y a día de hoy son las protectoras las que me llaman a mí para que vaya a sus centros a realizar las sesiones. Tengo lista de espera", explica. "También recibo llamadas de empresas con fines comerciales y, siempre que quieren utilizar mis fotografías de animales en adopción, cobro en forma de donación a alguno de los refugios con los que colaboro".

Aunque puede parecer un trabajo bonito y sencillo, Andrés asegura lo contrario. "Fotografiar animales que están en un refugio es complicado porque son perros y gatos con muchos miedos y traumas. Normalmente están aterrorizados y le tienen un miedo atroz a los hombres", cuenta. "Detrás de cada fotografía hay una historia muy dura. Después de un día de sesión, termino mentalmente destrozado porque esos animales te cuentan su vida con la mirada. Es muy duro", lamenta.

En cuanto a la técnica, fotografiar animales abandonados "requiere de muchísima paciencia". "Con este tipo de animales, primero tienes que invertir un tiempo en ganarte su confianza y ya después puedes tomarle la foto como lo harías a cualquier otro animal, utilizando premios, juguetes o algún sonido para que te miren", detalla.

El poder de la visibilidad

El fotógrafo cuenta a día de hoy con más de once mil seguidores en Instagram, donde todos los días publica una fotografía diferente de un animal que busca una nueva familia, acompañada de su historia y los datos necesarios para contactar con la protectora o refugio que lo tiene en adopción.

"Una buena fotografía llama mucho la atención e indudablemente ayuda a encontrar un nuevo hogar a los animales", explica López. "De hecho, cuando yo empecé a dedicarme a esto, en España era algo novedoso pero en otros países, como Estados Unidos, esto ya se hacía".

"A veces, en una semana, todos los animales fotografiados encuentran una familia"

La experiencia de Andrés haciendo fotografías a animales en los refugios es muy positiva, ya que en muchas ocasiones, permite a estos centros a encontrarles más rápidamente un nuevo hogar a sus inquilinos. "A veces, en cuestión de una semana, todos los animales fotografiados encuentran una familia tras publicar las fotos en redes sociales", asegura.

El proyecto 'Invisibles' lleva siendo lo mismo desde que comenzó y Andrés está seguro de que se morirá haciendo esto, aunque le gustaría también empezar otros proyectos cuando disponga del tiempo. "Me gustaría hacer fotografía documental sobre el tema de la caza", concluye.