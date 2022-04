Oltra defèn la taxa turística: "Qualsevol que haja viatjat l'haurà pagat i no s'haurà sentit insultat"

Així s'ha pronunciat la portaveu del Consell en la roda de premsa posterior al ple de l'executiu valencià, on ha remarcat que la proposta de la taxa està "residenciada en Les Corts" i que serà el parlament qui aprove el text definitiu.

Igualment, ha citat un informe del BBVA Research que considera que la taxa pot "tindre efectes positius" i que el seu plantejament pot ajudar a reduir la petjada social i ecològica del turisme".

Preguntada sobre les declaracions del secretari autonòmic de Turisme en les quals no descartava dimitir en cas d'aprovar-se aquesta llei, ha assenyalat: "Francesc Colomer és una extraordinària persona que té una tendència que compartisc jo també però que en política no sempre és molt hàbil, de donar totes les explicacions".

En aquest cas, Oltra ha considerat que Colomer va donar una "explicació filosòfica" de la situació segons la qual la dimissió "sempre és un escenari possible per a un polític". "Crec que té raó, sempre és un escenari, per aquestes coses i per mil més. La vida és així i és molt polièdrica", ha agregat.

Per a Oltra, el secretari autonòmic és "un home que treballa en la feminitat i té un gran angular", mentre que "la política es dirigeix cada vegada més des del teleobjetiu".