Llum verda a la societat pública que gestionarà les ITV a partir de 2023 després de 25 anys de privatització

El ple del Consell ha aprovat el decret-llei que autoritza la creació de la societat valenciana d'inspecció tècnica de vehicles, societat anònima mercantil per a prestar el servici públic d'ITV i realitzar les inspeccions tècniques dels vehicles per encàrrec de la Generalitat. El pròxim any, quan finalitza la concessió, arrancarà la gestió directa en substitució de les set empreses actuals.