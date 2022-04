Famosas por no tener cables; por su potencia y versatilidad; por incluir láser de última generación… Aunque a algunos les sorprenda, hablamos de las aspiradoras de Dyson: soluciones todoterreno para el hogar capaces de acabar hasta con la última mota de polvo. El sueño de cualquiera que quiera agilizar las tareas del hogar sin renunciar a la eficiencia que, sin embargo, no siempre podemos hacer realidad. Si bien es cierto que la calidad precio es más que razonable, no hay que perder de vista que la primera es inmejorable, por lo que la inversión previa está asegurada. ¿Podemos permitirnos este gasto a final de mes?

La respuesta es sí, si tienes 280 euros, ¡porque es el precio por el que te llevas a casa una de sus aspiradoras sin cables más potentes! No obstante, no todo son buenas noticias: solo tienes unas horas para hacerte con la V8 Motorhead porque la Dyson Week se acaba. ¿Vas a perder la oportunidad de acabar con el polvo son esfuerzo durante los próximos años y a un precio exclusivo?

La V8 Motorhead. Dyson

Este modelo ofrece hasta 40 minutos de autonomía para que podamos llevar a cabo una limpieza completa de nuestro hogar sin tener que pasar por la base de carga y esperar a que vuelva a estar lista para usar. Manteniendo el estilo de la firma, este dispositivo incluye accesorios intercambiables para ofrecer soluciones para toda la casa. Por ejemplo, su cepillo direct-drive recoge todo tipo de suciedad, mientras que el accesorio multifunción permite dejar impolutos los colchones. ¿Otras prestaciones por las que merece la pena? Se transforma rápidamente en una aspiradora de mano, podemos vaciar su cubo sin tocarlo y ofrece distintos modos de succión.

Pero, ¡eh!, este modelazo de Dyson no es el único que disfruta de una interesante rebaja en su semana promocional. Hay otros modelos que merecen un vistazo y desde 20deCompras queremos hablarte de ellos. Con un ahorro de 50 euros y, en ambos casos, por menos de 400 euros, podemos encontrar la V8 Absolute Plus y la Cyclone V10 Animal, famosa por ser la aliada de aquellos hogares en los que hay mascotas. Claro que, si no nos importa el tique del producto y lo que buscamos es lo más top de la gama, siempre podemos elegir la V12 Slim Absolute, uno de los primeros modelos en lucir una luz láser para rastrear la suciedad más difícil y acabar con ella. Claro que, con tanta prestación, no es de extrañar que su precio, aún con rebaja de 50 euros, asciende a los 600 euros. Eso sí, si apuestas por ella, no te arrepentirás: ¡palabra que quienes ya la han probado!

