Administradors de finques demanen al Consell un augment en ajudes a l'accessibilitat en concedir-se només 1 de cada 10

Segons assenyala l'entitat, en un comunicat firmat pel seu president, Sebastián Cucala, l'anàlisi dels llistats publicats revela "l'evident interés que demostren els ciutadans a optar a aquestes subvencions", per la qual cosa l'administració "hauria d'avaluar eixe resultat i estudiar la manera de destinar una major quantia econòmica per a aquestes obres".

Els administradors de finques recorden que la legislació va establir l'obligació de fer accessibles tots els edificis en un termini "que ja s'ha vençut amb escreix" i, a més, "encara existeix un percentatge molt elevat d'edificis que tenen pendent realitzar eixes obres". "I açò sense comptar amb les obres de conservació i rehabilitació necessàries que han de realitzar-se en un parc immobiliari que, segons dades oficials, aconsegueix a més de 420.000 edificis de més de 50 anys a la Comunitat Valenciana", exposen els professionals.

Per al consell, "des de fa uns anys s'ha creat en la ciutadania una expectativa que el nero fet de la realització de les obres d'accessibilitat dóna lloc a ser beneficiari de les ajudes, però les bases de la seua concessió disten molt de respondre eixa il·lusió".

En aquesta línia, consideren que la puntuació que s'estipula per a aquestes actuacions, si no es combina amb obres de conservació i s'afigen factors personals i econòmics dels residents en l'edifici, "no permet obtindre les ajudes". Per eixe motiu, consideren que seria "desitjable" que cada any administració i mitjans de comunicació "feren un plantejament honest als ciutadans d'aquesta realitat".

"En la major part dels casos som els administradors de finques col·legiats els qui hem de transmetre en les comunitats de propietaris les condicions reals en què se'n van a atorgar les ajudes, i és un problema haver de ser els missatgers d'eixa realitat, quan les informacions que arriben als propietaris és que les ajudes es concedeixen pel mer fet de realitzar les obres", critiquen.

"FRUSTRACIÓ"

En aquesta línia, exposen que, en molts casos, especialment quan arriba la notificació de la denegació de les ajudes, "la frustració que s'apodera dels propietaris que han realitzat l'esforç de completar un expedient de sol·licitud, es dirigeix cap al nostre col·lectiu professional, ja que solem ser els portadors d'eixes roïnes notícies, quan ni tenim participació en el procés de dissenyar les ajudes ni en el procediment de resoldre la concessió d'aquest".

Els administradors de finques col·legiats advoquen per que els edificis realitzen les tasques de manteniment i conservació necessàries per a l'adequat sosteniment dels immobles i, a més, recorden la necessitat de la realització de les obres d'accessibilitat, "posant l'accent en el criteri que eixes actuacions han de realitzar-se per a tindre l'edifici en les degudes condicions, sense l'objectiu de ser beneficiaris d'ajudes o subvencions públiques".

Per açò, apel·la a un "replantejament" de l'Administració Pública d'aquest tipus d'ajudes, d'una major dotació econòmica i, en cas que no siga possible, "que almenys existisca una comunicació a la ciutadania veraç que evite crear falses il·lusions de concessions d'ajudes que després no arriben".