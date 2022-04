Ivana Icardi habla sobre su situación económica: "No sabría decir si lo que he gastado es mucho más de lo que tengo ahora"

La vida para Ivana Icardi ha cambiado radicalmente tras su ruptura con Hugo Sierra. La exconcursante de Supervivientes se ha visto afectada tanto en su vida sentimental como en su situación económica, sobre la que ha hablado sin tapujos en su canal de Mtmad.

La argentina se ha expresado con total naturalidad acerca de este tema, que muchos consideran como tabú. El no tener los suficientes ahorros para garantizarle a su hija un buen futuro es la primera preocupación que se le pasa por la cabeza al hablar de esta situación.

Y, aunque para esos gastos aun quede tiempo, sabe que tiene que tener ese colchón económico que le dé la seguridad por si algún día necesita tirar de él. "No sabría decir si lo que he gastado es mucho más de lo que tengo ahora mismo", confiesa.

"Ahora mismo vivo de las redes y sé que esto no va a ser para siempre, ya que están siempre renovándose y llega gente nueva", asegura Ivana, a lo que añade que si le surge cualquier oportunidad de trabajo no va a decir que no.

La ropa es el principal problema que tiene la modelo a la hora de gastar dinero. Es cierto que no invierte en artículos de lujo, pero considera que "cualquier cosa que sea bonita" es una tentación para comprarla.

"Tengo tanta ropa que muchas veces tengo que venderla porque no me entra en el armario", comenta, a la vez que reafirma que se tiene que relajar con este gasto: "Te das cuenta de que no te hacen tanta falta".

Así mismo, asegura que cuenta con el apoyo de su familia para todo lo que necesite, a excepción de su hermano Mauro, con el que sigue sin tener ningún tipo de relación.

Con estas declaraciones, Ivana Icardi tiene claras cuáles son prioridades y no va a parar hasta conseguir el bienestar total tanto para ella como para su pequeña Giorgia.