Aerte reclama la creació d'equips d'Atenció Primària específics per a residències

Com a "continuació" a l'anunci de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, de la creació de 6.000 nous llocs professionals sanitaris, Aerte demana que "s'aprofite aquest reforç de personal per a millorar la coordinació sociosanitària entre els centres residencials, els centres de dia i les vivendes tutelades i els centres d'atenció sanitària dels quals depenen".

L'objectiu, recalca l'entitat en un comunicat, és "garantir l'adequada atenció sanitària a aquestes persones i aprofitar el coneixement i la col·laboració establida durant la pandèmia per a consolidar aquest treball en el futur".

"Una de les lliçons principals que ens ha deixat la crisi sanitària és la necessitat que les persones majors i amb discapacitat que viuen en residències puguen tindre els mateixos servicis sanitaris que les persones que viuen en un domicili particular", defèn Aerte.

En aquest sentit, la patronal de les residències recorda que el seguiment i atenció a les malalties cròniques se sol portar des dels equips mèdics dels propis centres però que, quan la situació requereix un altre nivell d'atenció, aquest ha de prestar-se pel sistema sanitari. Per açò, considera que "els reforços en el sistema d'Atenció Primària haurien de comportar l'establiment de personal específic en l'atenció a les persones residents en aquest tipus de centres".

"També és necessari -prossegueixen- oferir una col·laboració en el cas dels centres de dia i els centres de salut dels quals depenen. En algunes ocasions les persones ateses depenen d'un altre recurs sanitari i això complica el procés, però haurien d'establir-se protocols que permeteren eixa interacció en benefici de la persona atesa".

SALUT MENTAL

Afigen que "les vivendes tutelades de salut mental, en el marc del seu treball comunitari en el qual manquen de recursos sanitaris, també requereixen un treball de coordinació amb els psicòlegs i psiquiatres de base que permeten prestar els servicis de salut mental que són imprescindibles en els processos de rehabilitació d'aquestes persones".

Per tot açò, és necessari que s'aprofite aquest increment de personal no per a incorporar més professionals de l'àmbit sanitari als centres, o ampliar la influència del sistema de salut, sinó per a millorar la coordinació entre les dos estructures amb l'objectiu d'optimitzar l'atenció sanitària en funció de les necessitats concretes d'aquests grups de persones", reclama el president d'Aerte, José María Toro.