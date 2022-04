Detingut un acusat d'agredir sexualment una jove en eixir d'una discoteca de Castelló

La Policia Nacional ha detingut un home per suposadament agredir sexualment una jove a l'eixida d'una discoteca del polígon Los Cipreses de Castelló.

Segons han informat fonts d'aquest cos de seguretat, la detenció es va produir fa diversos dies.

Tal com publica el periòdic Mediterrani, després de l'agressió, la víctima va ser traslladada a l'Hospital General, on es va activar el protocol per a l'assistència sanitària a víctimes de violència de gènere en els servits d'Urgències, i va ser donada d'alta del centre sanitari després d'un reconeixement exhaustiu.