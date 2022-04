L'univers de Bolaño pren les taules del TEM amb l'adaptació d''Una novelita lumpen'

A principis del segle XXI, el xilè Roberto Bolaño estava considerat com el gran referent de la literatura llatinoamericana contemporània. En amb prou faenes una dècada, va aconseguir va deixar arrere els seus començaments en la marginalitat i consolidar-se com un novel·lista genuí i multipremiat, capaç de convertir cada nou treball en un esdeveniment per als lectors, gràcies a la seua escriptura poètica, els seus personatges extrems i l'espai surreal de les seues històries, subratlla la sala del Cabanyal-Canyamelar.

La seua precipitada mort, al juliol de 2003 als 50 anys d'edat a causa d'una insuficiència hepàtica, va truncar una carrera extraordinària però va establir les bases d'un llegat que, dos dècades després, segueix inspirant i influint a les noves generacions.

'Una novelita lumpen' va ser la seua novena narració i l'última que va publicar en vida, un any abans de morir. En ella, Bolaño retratava el viatge existencial de Bianca i Enrico, els qui, després de la mort dels seus pares en un accident, acollien en la seua casa de Roma a dos homes que provocaran un salt de maduresa en els germans a través de conceptes com la sexualitat i l'engany.

L'atmosfera i univers contingut en la novel·la i les possibilitats escèniques del relat (pocs personatges i un únic espai) va portar a la companyia La Intemerata a plantejar una adaptació teatral que els pròxims 30 d'abril i 1 de maig (19:30 hores) traslladarà el seu surrealisme ple de clarobscurs fins al Teatre El Musical.

La directora i dramaturga Rakel Camacho, una de les fundadores de la companyia, va ser qui va assumir el repte d'adaptar a un autor universal del calibre de Bolaño.

"M'agrada dir que 'Una novelita lumpen' és un thriller oníric, a més d'una penetrant consideració sobre la voluntat i capacitat humana per a transformar la infelicitat", explica l'autora, que defineix el text com "el retrat d'un paisatge en què la incertesa, la solitud i la desorientació bateguen per a desembocar en un final esperançador".

Al seu torn, Camacho destaca el paper actiu de l'espectador, "que se submergeix en la imatge poètica que provoca la paraula i la posada en escena, la qual cosa provocarà una reflexió sobre idees com la solitud, l'absència de referents en la vida, el significat de l'amor i el desamor, la pugna entre somni i realitat, la mort física o filosòfica, l'erotisme, la presa de decisions per a aconseguir la llibertat d'acció o la idea d'exercir la prostitució com a sacrifici de la dona a canvi de manteniment diari".