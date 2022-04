Ion Aramendi: "Apretar el culo los primeros días es la clave en 'Supervivientes'"

Es uno de los presentadores más carismáticos de la televisión y uno de los reporteros de Sálvame más recordados. Tras algunas temporadas en TVE, Ion Aramendi ha regresado a Mediaset para ponerse al frente de las galas de los domingos de Supervivientes. El vasco nos cuenta cómo se enfrenta a este nuevo proyecto.

¿Cómo llegó a fichar por 'Supervivientes'? Surgió de una forma muy natural. Yo estaba muy contento y feliz en TVE, pero es verdad que cuando Mediaset me llamó me hizo mucha ilusión. Cuando me marché de Mediaset tuve la sensación de que volvería alguna vez y oye no sé si porque me ha ido bien o he tenido suerte decidieron volver a contar conmigo.

¿Dijo que sí muy rápido? Valoré muchas cosas que puse sobre la mesa, pero la decisión no me costó mucho tomarla. Para mi carrera profesional es un proyectazo y de la que fue mi casa salir como reportero y volver como presentador y por la puerta grande, con el formatazo que es Supervientes… es un regalo. Me siento muy agradecido por la oportunidad y por todo lo que aprendí cuando estaba en Sálvame. Estoy encantado de volver a casa.

¿Se presenta igual un concurso que un reality? No, para nada. Primero por el directo. El cazador ha sido grabado y eso es súper exigente, porque se graban tres o cuatro en un día y en un falso directo en el que tienes que tener una actitud de alerta. En el directo es mucho más orgánico, más vivo, aunque tienes que estar con mil ojos y atento a todo lo que está pasando tanto en plató, como en la isla, como a nivel técnico. Es súper emocionante tener que estar así de alerta, porque es una gala muy importante y en prime time.

¿Cual es la clave para un directo? Cuando estaba hace años en Sálvame pensaba, "jo, algún día presentaré, me apetece mucho"… pero cuando lo veo con perspectiva ahora me doy cuenta de que no estaba ni mucho menos preparado. Para presentar una gala en directo tan importante tienes que tener unas herramientas y una experiencia que solo se gana trabajando y haciendo proyectos de todo tipo, pequeños, grandes, directos o grabados.

Y ahora era el momento, ¿no? Ahora aterrizo en mi mejor momento profesional y personal, en el que estoy capacitado para hacerlo. Hay que enfrentarse a esto con ilusión y con ganas y más allá de la experiencia de saber cómo moverte, qué hacer, dónde estar y cómo comportarte, tienes que pasártelo bien, disfrutar, pero eso no se puede hacer si no tienes experiencia, porque vas a tener tanto miedo que no vas a saber qué hacer.

¿Cómo de puesto está en el tema 'salseo' o 'corazoneo' de los concursantes? Pues imagínate, con siete años de experiencia en Sálvame… me curtí en conocer a muchos personajes. Prácticamente a todos los que están en la isla les he conocido de antemano o les he seguido en realities o como colaboradores.

¿Siguió viendo Telecinco? Nunca me he desvinculado como espectador de Mediaset, así que he seguido interesándome por sus historias o por sus personajes porque me gustan o me hacen gracia.

¿Le ha pasado algo en su vida que le ayude empatizar con ellos, ha pasado aventuras selváticas? No, no he hecho nada salvaje, soy muy urbanita incluso en el turismo. No soy mochilero, ni aventurero. Soy de hotel y nada extremo.

¿Y en lo personal? A nivel personal pues como todos, he vivido experiencias más fastidiadas en mi vida y todo eso es una mochila que llevas encima y que te ayuda a enfrentarte en la vida, que es lo que les pasa a ellos. Yo he tenido mis demonios, mis huidas hacia adelante, mis etapas oscuras y más claras. Eso es fundamental y es lo que me hace ser quien soy.

¿Qué consejo les daría para superar la adversidad? Si ellos tienen fuerza mental para superar las primeras semanas, creo que pueden ser grandes supervivientes. Aterrizar, darte cuenta de donde estás y adaptarte lo antes posible al medio tan difícil en el que viven es la clave. Así que tendrán que apretar el culo en los primeros días y las primeras semanas y luego se adaptarán y tendremos grandes sorpresas.

¿Qué le dijeron en casa o los amigos del maquillaje y el atuendo de la promoción? (Risas) Les encantó, les hizo mucha gracia. Y mis amigos, pues se han reído mucho de mí, porque los colegas se ríen de uno. Pero mi familia y mis amigos están muy ilusionados con esta etapa profesional y creo que ellos estaban seguros de que se cumplirían estos retos.

¿Se ve yendo a la isla a presentar desde allí? Jorge Javier ya comentó en la rueda de prensa que a él le gustaría ir este año una semana a vivir la experiencia y yo creo que a todos nos gustaría vivir la experiencia un tiempo limitado.

¿Y como concursante? Yo no me veo como concursante. No creo que esté capacitado para superarlo. Llevo muy mal no comer, llevo mal no dormir, las inclemencias, los bichos los llevo de pena… para mí sería una tortura.

¿No le ayudaría su faceta surfera? Sí… pero una cosa es coger olas y otra pescar, comer caracolas, dormir al raso con frío y con lluvia, en una esterilla… yo soy surfero cómodo, tengo local, ducha y un traje de neopreno fantástico. Soy el pijo de los supervivientes (risas).