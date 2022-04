Compromís denuncia que el Govern segueix sense informar sobre l'impacte de l'acord de lliure comerç amb Mercosur

Al seu juí, abans de ser ratificat són necessaris aquests informes perquè no succeïsca com amb el tractat amb Sud-àfrica, que té "repercussions gravíssimes" sobre els cultius autòctons. Per açò vol conéixer els impactes ambientals, socials, econòmics i la incidència en la cadena de valor del sector agroalimentari.

"Indigna que el Govern només conteste amb evasives assegurant que no existeix informació desagregada i donant marrades, doncs no té cap sentit que es tramite un tractat com aquest sense els informes pertinents. No ens queda una altra lectura que pensar que no els tenen fets, per la qual cosa aquest potencial nou tractat arriba de nou sense garanties", ha advertit Mulet en un comunicat.

Aquesta crítica arriba després de la seua petició de com es garantirà que les normes de seguretat alimentària de la UE seguisquen sent les mateixes i totes les importacions hagen de complir-les. També va exigir saber de quina s'enfortiran els controls fitosanitaris als països integrants de Mercosur i a uns altres com Sud-àfrica, Egipte, el Marroc, Turquia, Israel i, "especialment", com es vigilarà el compliment de les exigències de qualitat i seguretat alimentària dins del territori europeu.

Segons Mulet, el Govern assegura que la importació en la UE està en tot moment subjecta al compliment dels requisits sanitaris i fitosanitaris vigents, així com dels de qualitat i de les normes de comercialització en el seu moment d'entrada en el territori comunitari que també són exigits als productors europeus.

Aquests requisits, ha lamentat, no són negociables amb tercers països ni es veuen "de cap manera" modificats en virtut dels acords comercials firmats per la Unió Europea amb tercers països, amb el que s'apliquen a les importacions procedents de tercers països amb independència de l'existència o no d'un acord comercial en vigor.

Per al parlamentari castellonenc, la conseqüència és que els productes importats per Espanya provinents dels països de Mercosur estan ja subjectes al compliment dels requisits sanitaris, fitosanitaris, de qualitat i de comercialització vigents en la UE. "I l'entrada en vigor de l'acord comercial entre la Unió Europea i els països de Mercosur no modifica aquesta situació en extrem algun", ha asseverat.