Susi Sánchez, Premi d'Honor del 19 Festival de Cinema d'Alacant

El guardó enalteix la prolífica trajectòria de l'actriu, que, forjada en les taules del teatre, ha treballat amb grans cineastes com Pedro Almodóvar, Gracia Querejeta, Ramón Salazar o Imanol Uribe.

A més del Goya a la millor actriu protagonista, Susi Sánchez ha estat nominada en una altra ocasió per '10.000 noches en ninguna parte', ha sigut reconeguda amb cinc premis i diverses nominacions de la Unió d'Actors, per la seua interpretació en diferents treballs en cinema, televisió i teatre, així com amb un premi Max i la recent Biznaga de Plata en el Festival de Màlaga a la millor interpretació per 'Cinco lobitos'.

"El cinema va ser molts anys el meu compte pendent. Aquest premi que em concedeix el Festival Internacional de Cinema d'Alacant, em dona una força extraordinària per a intentar seguir descobrint i gaudint aquest art. Així que, estic feliç! Gràcies infinites!", expressa l'artista en un comunicat.

El Premi d'Honor del Festival d'Alacant destaca la trajectòria professional en el cinema d'actors i actrius espanyoles. En l'última edició el premi es va atorgar a Kiti Mánver i en ocasions anteriors ho han arreplegat actors com Pedro Casablanc, Imanol Arias, Blanca Portillo, José Sancho, Juan Echanove, Ángela Molina, Antonio Resines o Maribel Verdú, entre uns altres.

"TALENT I PASSIÓ PER LA PROFESSIÓ"

"Un any més tindrem en la nostra gala inaugural a un d'eixos rostres del nostre cinema, una actriu que forma part de la nostra història i que hem vist en infinitat de produccions. Una dona, que ha demostrat talent i passió per la professió i que es mereix aquest i tots els reconeixements possibles", ha comentat el director del Festival Internacional de Cinema d'Alacant, Vicente Seva.

La valenciana Susi Sánchez té una llarga trajectòria professional, tant en cinema com en teatre i televisió. Si bé el teatre ha sigut la seua escola i principal motor, pot presumir d'haver treballat en algunes de les més importants pel·lícules del panorama nacional dels últims anys, i posseïx també una extensa carrera en televisió.

Ha participat en quatre de les últimes produccions de Pedro Almodóvar ('Dolor y Gloria', 'Julieta', 'Los amantes pasajeros' i 'La piel que habito'). La seua col·laboració amb Ramón Salazar, a més del citat Goya, també li va suposar una nominació com a millor actriu de repartiment l'any 2013 per '10.000 ninguna parte'. En el plànol internacional, cal destacar la seua participació en la premiada 'La teta asustada' de Claudia Llosa.

Entre les últimes produccions cinematogràfiques de les quals ha format part, cal citar '5 Lobitos' (Alauda Ruiz d'Azúa, 2021), 'El Sustituto' (Oscar Aibar, 2021), 'El Cover' (Secun de la Rosa, 2021), 'Vasil' (Avelina Prat, 2020), les tres entrega de l'adaptació cinematogràfica de Fernando González Molina de la Trilogia del Baztán de Dolors Redó: 'El guardià invisible' (2017), 'El legado de los huesos' (2019) i 'Ofrenda a la tormenta' (2020).

El Festival Internacional de Cinema d'Alacant, que se celebrarà del 21 al 28 de maig, compta amb el suport de la Diputació Provincial d'Alacant, l'Ajuntament d'Alacant, Alacant City & Beach, Institut Valencià de Cultura, À Punt Media i altres empreses col·laboradores.