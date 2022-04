Sale a la luz el nombre del bebé de Nick Jonas y Priyanka Chopra

No fueron pocas las críticas que recibieron por haber tenido a su hija por vientre de alquiler -y no por adopción- ni las bromas que se hicieron, sobre todo en Twitter, porque la explicación que Nick Jonas y Priyanka Chopra daban a haber escogido esta vía era que sus apretadas agendas no les dejaban tiempo para la intimidad conyugal.

La mayoría de comentarios ahondaban en cómo se beneficiaban de su excelsa posición económica para decidir sobre el cuerpo de otra mujer. Pero el matrimonio ha preferido hacer oídos sordos a estas apreciaciones y centrarse en la nueva reina de la casa, de la cual, además ya se ha revelado el nombre que le han puesto.

La bebé, primogénita de la pareja, ha sido finalmente bautizada como Malti Marie Chopra Jonas, según ha podido saber el portal de noticias TMZ tras haber accedido a su certificado de nacimiento tres meses después de que hicieran pública la buena nueva. En dicho documento que la madre biológica de Malti dio a luz algo más tarde de las 20.00h del pasado 15 de enero.

Lo hizo en San Diego, en el estado de California, donde viven, dado que, al contrario que en nuestro país, donde está prohibida por ley, en Estados Unidos la gestación subrogada es legal. Asimismo, en declaraciones a Extra, el cantante aseguró que antes de elegir el nombre tendrían que hablarlo no solo su mujer y él, sino también sus respectivas familias.

De ahí la extrañeza de sus seguidores al conocer el nombre que han decidido para la bebé, ya que su significado no ha sido revelado. Eso sí, varios medios han advertido que es un nombre utilizado en ocasiones en la India y que en hindi significa 'Pequeña flor aromática', 'Flor de jazmín' o 'Luz de la Luna'.

Cuando se casaron en 2018, una fuente cercana a la pareja aseguró que su idea era la de tener "mínimo dos hijos". Nick, de 29 años, y Priyanka, de 39, han puesto además por delante el apellido materno y, además, el cantante se ha convertido en el último hermano en convertirse en padre: Kevin Jonas y su esposa, Danielle, tienen dos hijas (Alena y Valentina) y Joe Jonas y Sophie Turner tuvieron a su hija, Willa, en julio de 2020.