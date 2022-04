El amigo de Carromero y redactor de su dimisión dice ignorar las razones de fondo: "Fue para defenderse, es lo que sé"

El amigo de Ángel Carromero y redactor del borrador de su dimisión dice ignorar las razones de fondo por las que dejó el cargo de asesor de Alcaldía en medio de la crisis interna del PP. Todo pese a que fue quien preparó su renuncia, el pasado 17 de febrero, horas después de que José Luis Martínez-Almeida saliera a comparecer ante los medios por el escándalo que apuntaba a que un miembro del Ayuntamiento habría contratado, o al menos intentarlo, a un detective para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por órdenes de Génova.

La renuncia de Ángel Carromero ha sido desde entonces una pieza clave en el caso 'espionaje a Ayuso'. Pues con su baja se salvó de tener que comparecer en cualquier intervención sobre el caso. Por ejemplo, el que solicitó Más Madrid poco después. Por esta razón, los grupos municipales han pedido la comparecencia de Javier Segura Fayos, quien actualmente sigue ejerciendo como vocal asesor del alcalde y, sobre todo, mantiene "una relación más personal que profesional", como ha admitido en la quinta sesión de la comisión de investigación sobre este caso.

El día en que Carromero dejó su cargo, se lo trasladó a Javier Segura quien redactó el borrador de su renuncia. Es su amigo personal y también compañero de partido y, aun así, no conoce las razones de fondo por las que dejó el puesto. "Como pone en su hoja de dimisión, él dimitió para defenderse, es lo que sé. Sé lo mismo que usted", ha respondido al concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo.

El vocal de alcaldía ha explicado por qué Almeida anunció la dimisión de Carromero en la tarde del 17 de febrero, mientras su renuncia no se hizo efectiva hasta el día siguiente. "Ángel Carromero dimite un jueves y el viernes por la mañana, el director general de Comunicación, Daniel Hidalgo, se pone en contacto conmigo para decirme que no conseguía contactar con él y que si yo lo conseguía le dijera que debía mandar un escrito de dimisión a la secretaria del alcalde. Acto seguido, me pongo en contacto con él y me dice que no hay problema y que prepare un borrador, me dicta el motivo por el que dimite y le pido autorización para poner su firma [electrónica]. Él desde su correo lo examina, lo hace suyo, y lo envía a la secretaria del alcalde".

Javier Segura no cree que a su compañero le obligaran a dimitir, porque "él mismo renunció"; se enteró del caso por los medios, el miércoles 16, y -dice- nunca antes había escuchado rumores sobre ello. Como tampoco "nunca" ha realizado actividades ajenas al Ayuntamiento y propias del partido "en su horario laboral", ni siquiera por orden de Carromero. No tiene cargo de relevancia en el PP, pero sí que colaboró "como otros militantes" en preparar las primarias de Pablo Casado. Aunque no directamente con el que hasta hace unos meses era el presidente del PP.

Se afilió al Partido Popular a los 20 años y trabajó hasta hace unos años como asesor parlamentario de la Consejería de Empleo y Hacienda, con la actual concejala de Hacienda, Engracia Hidalgo. De ahí que esperaba irse a su gabinete, pero finalmente le llamaron de Alcaldía. Dentro del gabinete del alcalde, se dedica a preparar las intervenciones del alcalde y las notas de información relativas a actos de economía. También colabora en las comparecencias que realiza ante el Pleno.

"Tengo una buena relación cordial" con José Luis Martínez-Almeida, con quien, por cierto, no se ha reunido para preparar la comparecencia de este viernes. Ni con el regidor popular ni con nadie de su equipo, ha respondido a los grupos municipales.