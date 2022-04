Gal·la y Manuel, de 'La isla de las tentaciones', explican el motivo de su inminente ruptura sentimental

Después de que todos los rumores acerca de la relación entre Gal·la Mora y Manuel González se confirmasen en el programa Celebrity Game Over, el amor entre los exparticipantes de La isla de las tentaciones ha llegado a su fin.

Y es que tras salir del nuevo reality de Mtmad, tanto el gaditano como la alicantina hacían vida por separado: mientras Gal·la mostraba a sus seguidores sus rutinas diarias, Manuel se dejaba ver de fiesta y bailando con otras chicas.

En un directo desde el Instagram de Mtmad, la expareja ha desvelado el motivo por el que han puesto fin a su relación. "Nos hemos dado cuenta de que es mejor como amigos", comentó él. Por su parte, ella le dio la razón, pero la cosa no quedó ahí.

Gal·la Mora en su canal de Mtmad. MTMAD

En este directo también estaban Bea Retamal y Alejandro Bernardos. La ganadora de Gran Hermano 17 opinó acerca de la ruptura y consideró que otro de los motivos por el que se ha acabado esta relación es porque el exnovio de Lucía Sánchez es un tóxico. Asimismo, la de Elche aseguró en su propio canal de la plataforma que Manuel "es un infiel y nunca va a cambiar".

Ya sea por los motivos que ellos consideren, estaba claro que la relación entre Gal·la y Manuel no iba a salir bien. Pero no se cierran puertas al amor; y es que el andaluz no ha tardado en buscar nuevas oportunidades. Esta vez, va a intentar encontrar a su media naranja participando en el programa Baila conmigo, de Nagore Robles.