Piqué, Belén Esteban y Antonio David Flores: 3 personas, 3 aprendizajes que nos deja la semana mediática

1. De Piqué y su rueda de prensa por Twitch

Gerard Piqué emplazó a todo el mundo a un directo en su canal de Twitch para aclarar la información publicada por El Confidencial y los audios entre él y Luis Rubiales, en los que hablan sobre las comisiones de la Supercopa de España. El jugador del Barça explicó que "todo lo que hemos hecho es legal" y quiso "dar la cara porque no tengo nada que esconder".

Cómo son los negocios en la vida moderna. Las crisis de credibilidad pueden ser rentables. ¿Cómo? Convocas en tu propio Twitch la mediática rueda de prensa para dar explicaciones por una conducta de dudosa deontología. Marcas tu territorio, mientras que promocionas tu territorio ante una poderosa audiencia de periodistas, fans y, sobre todo, curiosos que descubren para siempre tu púlpito como streamer. La prensa -de hombres, por cierto- te hará preguntas complicadas, quizá no sepas contestarlas. Pero tu canal estará ganando suscriptores lo que puede significar también ganar visibilidad y pasta. APRENDIZAJE: todo puede ser un negocio. Incluso la gestión de una crisis de imagen si te sientes por encima de todo. Hasta de la ética.

2. De la desaparición de 'Lo de Belén'

Belén Esteban, en 'Lo de Belén' MEDIASET

Aunque, a veces, no hay que dar explicaciones. 'Sálvame' ha hecho desaparecer 'Lo de Belén' como si no hubiera existido nunca. Se trata del intento de 'programa de testimonios' con Belén Esteban para reflotar el interés por el show de tarde de Telecinco. Pero ni ha subido la audiencia ni es sencillo de realizar. Este invento sólo daba quebraderos de cabeza al programa: por la complicación de encontrar invitados atrayentes que contaran una historia relevante. Y, sobre todo, porque rompía con el tono del espacio, que va del cuchicheo sobre los conflictos de ellos mismos más que de relatos de desconocidos. Pero da igual, nadie recuerda ya esta sección. APRENDIZAJE: en tiempos de tantos impactos audiovisuales la memoria de lo que vemos en la tele es más volátil que nunca. Olvidamos más que recordamos.

3. De Antonio David Flores frente a la cúpula de Mediaset

Antonio David Flores, en una imagen de archivo de su canal de Youtube. Antonio David Flores / YOUTUBE

Antonio David Flores compró unas pequeñas acciones de la empresa de Telecinco. Lo que le ha permitido exponer su visión de la compañía en la Junta de Accionistas de Mediaset, que se ha celebrado esta semana. Ahí soltó un discurso para intentar dejar en evidencia a 'Sálvame' y programas hermanos. No lo consiguió, ya que no se comprendía nada de lo que decía. El conocido por ser ex de la hija de Rocío Jurado cometió el error de querer dar veracidad a su argumentación utilizando palabras raras que quizá le permitían sentirse alguien entre altos ejecutivos. Cuando, en realidad, lo que buscaba era la notoriedad pública. Sin embargo, sólo se escuchó ruido. APRENDIZAJE: si quieres que la gente te comprenda explícate con tu vocabulario habitual. No te disfraces de lo que no eres. O quedarás en evidencia. Triste evidencia.