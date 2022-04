Dos detinguts d'una banda dedicada a estafes per Internet en diverses autonomies, entre elles la Comunitat Valenciana

20M EP

NOTICIA

La Guàrdia Civil de Picassent, en el marc de l''Operació 'Salaro', ha procedit a la detenció per estafes per Internet en diverses províncies en eixe lloc de dos homes de 26 i 29 anys per 48 delictes d'estafa comesos a través d'Internet, se'ls imputen, a més, usurpació d'identitat, falsedat documental, furt i pertinença a grup criminal.