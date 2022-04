La verdadera altura de la que saltó Kiko Matamoros cuando se tiró desde el helicóptero en Supervivientes, ¿batió el récord?

El colaborador Kiko Matamoros llevaba semanas asegurando que quería batir el récord de altura de salto del helicóptero de Supervivientes y este jueves por fin llegaba su gran oportunidad.

¿Lo ha conseguido? Es difícil de saber, pues no existen mediciones precisas de todos los saltos en las múltiples ediciones en que se ha hecho esta ceremonia inaugural por la que los concursantes saltan al mar para después nadar hasta la orilla e iniciar el reality.

Sin embargo, siempre aproximadamente, podemos calcular la altura desde la que saltó el colaborador ateniéndonos a las imágenes emitidas.

Supervivientes 2022 vio la luz este jueves 21 de abril en Telecinco. En el programa, se pudo ver cómo todos los concursantes se presentaron, saltaron del helicóptero y nadaron hasta el islote en el que pasarán las próximas semanas.

Cabe destacar que Matamoros y el presentador, Jorge Javier Vázquez, hablaron sobre el tema antes del salto y que el concursante acabó por enfadarse con las bromas que desde plató le hizo Jorge Javier, sobre todo por la edad del colaborador, 65 años.

"Según tu complexión y tu edad tenemos que dejarlo casi al ras, tipo Rosa Benito", le decía el presentador en referencia a otra de las ediciones.

"Me parece una seria decisión y me deja muy relajado, tenía miedo, hare lo que queráis que para eso estoy aquí, pero sois una panda de cabrones, me habéis vacilado de mala manera", contestaba molesto Matamoros.

Entonces el presentador le explicaba que "el helicóptero tiene que estar donde tiene que estar, no se puede jugar con la integridad de los concursantes". Matamoros se resignaba, pero se quejaba: " Vale, pero no hacía falta decir lo de la edad".

El caso es que atendiendo al hecho de que Matamoros mide 1,91 metros y superponiendo su imagen a la distancia entre el patín del helicóptero y la superficie del agua son aproximadamente 4 medidas y un tercio, por lo que haciendo la multiplicación y la suma la distancia aproximada del salto fue de 8,30 centímetros, sin duda una de las más altas por lo menos de esta edición.