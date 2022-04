Kim Kardashian se involucra en el caso de una mujer mexicana condenada a muerte

Siguiendo los pasos de su padre -quien fue uno de los letrados defensores en el juicio de O.J. Simpson-, Kim Kardashian lleva años estudiando Derecho y, finalmente, a finales del año pasado aprobó el examen y se convirtió en abogada. Una de sus grandes motivaciones fue luchar contra la pena capital y la situación de ocupación masiva en las cárceles estadounidenses. Y poco a poco lo va demostrando, como al posicionarse en contra de la ejecución de Melissa Lucio.

Esta mujer mexicana se encuentra en el corredor de la muerte en el estado de Texas esperando al próximo 27 de abril, fecha fijada para que se lleve a cabo la sentencia. Sin embargo, las peticiones reclamando que se suspenda la ejecución o que se aplace se han multiplicado en los últimos días, algo en lo que tiene que ver Kim, quien se ha sumado a la petición que desde la organización The Innocence Project han realizado al gobernador Greg Abbott para que intervenga en favor de Melissa.

Para ello, la empresaria e influencer ha dado a conocer su historia a través de redes sociales. Melissa fue condenada a muerte por el asesinato en 2007 de Mariah, su hija de 2 años, a pesar de que otros hijos de Lucio (tiene cinco) no han cesado de asegurar durante todo este tiempo que fue un accidente dado que fueron testigos directos.

Los abogados de Lucio no solo respaldan la teoría del accidente -la pequeña se había caído por las escaleras un par de días antes de su fallecimiento, lo que explicaría las heridas que encontró la policía en el cuerpo de la pequeña-, sino que se escudan en que la única prueba de la fiscalía es que Lucio solo confesó haber matado a su hija después de un agresivo interrogatorio donde fue coaccionada por su pasado (tenía un historial de adicciones) y con la amenaza de perder la custodia.

Dicho interrogatorio duró cinco horas, ocurrió el mismo día de la muerte de la pequeña y en él Melissa llega a afirmar que es inocente más de 100 veces. Además, los abogados aseguran que, sin ningún respaldo científico o prueba, la policía ya tenía en Melissa a su culpable de antemano, a pesar de que su entonces marido, que sí tiene un historial delictivo, nunca fue sospechoso.

Desde la organización, y con ellos Kim, piden no solo que se vuelvan a revisar las pruebas, sino que se tengan en cuenta aquellas que en su día no se pudieron presentar contra la argumentación de la fiscalía o que el abogado de Lucio no utilizó, como el testimonio de los hijos que vieron el accidente. Además, el entonces fiscal del distrito, Antonio Villalobos, fue condenado por soborno y extorsión en 2014: los abogados de Melissa creen que usó su caso para ganar la reelección.

Kim Kardashian, además, ha explicado que, leyendo el caso, le ha quedado claro a quién debe creer: para ella, Melissa Lucio es inocente y la pequeña falleció mientras dormía a causa de las heridas producidas por la caída. De esta forma, la socialité se vuelve a posicionar en contra de una resolución de la fiscalía, como cuando en 2018 consiguió que Donald Trump indultara Alice Marie Johnson, sentenciada a cadena perpetua por tráfico de drogas y lavado de dinero, habiendo sido este su primer delito.