La discusión entre Errejón y Josef Ajram: ¿Se viven mejor las malas experiencias en un piso de 200 metros que en uno pequeño?

El programa Encuentros Inesperados, que capitanea Mamen Mendizábal en La Sexta, trató en su última emisión sobre la salud mental y reunió para debatir sobre el asunto a cuatro personalidades muy diferentes.

Estaban allí la presentadora Anne Igartiburu, la actriz y humorista Yolanda Ramos, el político Íñigo Errejón y el autor de libros de autoayuda Josef Ajram.

Todo el mundo celebró las brillantes y sensatas intervenciones de Yolanda Ramos, que reconoció medicarse para superar la depresión y en pro de la ciencia, además de las confesiones de Igartiburu, que necesitó ayuda para gestionar su trabajo en televisión.

Pero fue una discusión sosegada entre Errejón y Ajram otra de las cosas que llamó la atención y generó debate, pues la tesis del político, que con dinero o medios se superan o pasan mejor las dificultades, le pareció demagógica a Ajram.

"Solo el 38% de los españoles afirma ser feliz", leía Mamen Mendizábal citando a un estudio y Ajram lo valoraba: "Es normal. Estamos viviendo en una cultura en la que te conectas a una red social y todo el mundo tiene un barco, o está en las Maldivas. Eso genera frustración".

Errejón quiso hacer ver que también hay un componente socieconómico de la felicidad y que si tienes medios o dinero, es más fácil de sobrellevar. "Si tú tienes una discusión con tu pareja y te puedes ir un fin de semana, la llevas mejor que si vivís ambos en un piso pequeño. La discusión duele igual, está claro", ejemplificaba.

"No, está bien que queramos hacer demagogia, pero yo he pasado un confinamiento en un piso de 200 metros y hace tres días discutí con mi mujer. Lo que tú dices no es cierto", le rebatía Ajram.

Pero Errejón dejaba claro que esa era la experiencia particular de su interlocutor, pero que si a cualquiera "le das a elegir entre pasar un confinamiento con o sin jardín, eligen pasarlo con", y dejó claro que "esto no es una crítica al que lo tiene. Es simplemente manifestar que hay gente que lo tiene más difícil. Si tienes más tiempo disponible para ti, es más fácil que cultives el cuerpo o las amistades que si tienes menos tiempo", zanjaba.