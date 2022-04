Entrevista | Dorian: "En España, la comisión siempre ha sido el pan de cada día"

Llevan más de 20 años en el panorama musical español y sin ellos la escena indie no tiene sentido. Los Dorian siguen perteneciendo a esa onda de grupos que se mantienen en la esfera underground, pero que son imprescindibles para entender la evolución de la música de nuestro país en las últimas décadas.

Estar con ellos en la librería Arrebato no es casualidad, Marc es un lector empedernido y el propio nombre del grupo alude a la novela del inglés Oscar Wilde El retrato de Dorian Grey. Para ellos los libros son parte esencial de su vida y su trayectoria. "Es muy potente el poder evocador que puede tener un libro o un disco en tu casa", dice Marc. "Una casa sin libros es una cosa muy triste", añade Belli.

Y así, rodeados de historias, hablamos de la suya. De una que recorre muchos años, pero que continúa muy viva. Son veteranos, pero absolutamente permeables al talento joven y las nuevas técnicas, como demuestra el disco que acaban de lanzar, Ritual, un trabajo que cambia el yo por el nosotros, lleno de sonidos latinoamericanos e incluso traperos.

Si no se evadieran 60.000 millones de euros cada año, a lo mejor habría dinero para más cosas en este país

¿Su secreto? "Renovarse continuamente, no temer a esa colisión entre lo tuyo y lo de otros, lo antiguo y lo nuevo, ahí es donde se produce la magia", dice Marc. Y esa es la clave para llevar tanto tiempo llenando conciertos y festivales.

Esa, y hablar de lo importante, porque cada letra y cada frase son zascas de realidad. Canciones que hablan del mundo que nos rodea y, muchas veces, de la parte que menos nos gusta. "En España, la comisión siempre ha sido el pan de cada día, hay una canción que habla sobre la evasión de capitales, cuando no hay dinero es porque alguien se lo ha llevado, si no se evadieran 60.000 millones de euros cada año, a lo mejor habría dinero para más cosas en este país", añade rotundo Marc.

Corrupción política, cambio climático, gentrificación o feminismo. "El feminismo está muy mal entendido, todavía en el mundo de la música nos sorprendemos cuando vemos un grupo formado exclusivamente por chicas, hay algo que no funciona", añade Belli.

Llegaron a Madrid para cinco días y se quedaron cinco años, hoy Dorian son una mezcla de las dos ciudades, de la Barcelona de los 90, que les vio nacer, cuna de festivales como el Sónar, y un Madrid que los acompañó en su madurez y del que siguen enamorados. Arrancan ahora su gira, que comienza en España y recorrerá gran parte de Latinoamérica.

Y rodeados de realidad y de ficción, me recomiendan a Chéjov, que aseguran, es tan contemporáneo como sus letras. "Es un escritor que no buscaba adoctrinar ni moralizar, sino que te plantea un problema y te lo deja abierto para que reflexiones y, aunque no lo parezca, era breve", comenta Marc entre risas. Porque podríamos estar en otro momento o, como reza uno de sus temas más famosos, en Cualquier otra parte, pero aquí, entre verdad y libros es donde realmente se sienten cómodos.