Yolanda Ramos, sobre su salud mental: "Nunca he podido pedir la baja por depresión y estoy medicada"

La Sexta emitió una nueva entrega de Encuentros inesperados este jueves. Yolanda Ramos fue una de las invitadas al programa, que debatió sobre la búsqueda de la felicidad y la salud mental. La actriz ha hablado en muchas ocasiones sobre este asunto y ha dejado claro que no tiene pelos en la lengua al tratar temas como la medicación o las pas (personas altamente sensibles).

"Yo fui una pringada. Cuando nadie lo había dicho, yo conté que tomaba pastillas antidepresivas. ¿Es que soy la única? Aquí todo el mundo respira del diafragma para arriba", recordó en el formato.

Tras esto, Íñigo Errejón incidió en las diferencias a la hora de gestionar los problemas de salud mental según el nivel socioeconómico, y señaló la tendencia y normalización de hablar sobre salud mental en la actualidad como una "primera ola de la salud mental de los privilegiados", para pasar después a hablar sobre los no privilegiados, a los que definió como "gente que contesta un teléfono, de la gente que limpia los suelos, que es la gente que no puede parar".

Ramos interrumpió entonces al político para hacerle saber que ella no estaba entre esos privilegiados, ni tampoco el resto de actores, por las condiciones precarias del mundo escénico.

"Yo no puedo parar un año. Ha habido momentos en los que no podía ni coger el teléfono, pero tienes que volver a salir a hacer reírLa mayoría de actores no puede parar un año. Aunque me diagnosticaran depresión, no he podido permitirse coger una baja nunca, y estoy medicada", apuntó.

En un tono mucho más dulce, Ramos recordó lo mucho que le alegraba saber que había ayudado a otras personas a ser felices con su sentido del humor. "Me lo dice mucha gente, y ahí veo a Dios", dijo con una sonrisa.