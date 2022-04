Nacho Palau se estrena en 'Supervivientes' con un dardo para Miguel Bosé

Telecinco emitió este jueves 21 de abril el estreno de Supervivientes 2022 y, con él, el icónico salto del helicóptero por parte de los concursantes. Uno de los primeros en atreverse fue Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. "Es la primera vez que estamos viendo a Nacho Palau en un programa de televisión", comentó Jorge Javier Vázquez.

En pocos minutos, el escultor dejó claro que su carácter reservado y medido se había quedado en España: pese a que acostumbra a no participar en televisión y ser muy cauto en sus escasas intervenciones, en esta ocasión fue muy diferente.

Poco antes de saltar, Jorge Javier Vázquez le preguntó si Miguel Bosé era tan pesado como a él le parecía desde fuera. Sin dudarlo y entre risas, Palau contestó afirmativamente: "Un poquito". Después, el presentador quiso saber cómo sonaba Bosé sin autotune, en una sibilina referencia al problema que sufre el autor de Lobo Hombre en París en la voz.

Me encanta la naturalidad e inocencia de Nacho Palau.

Me transmite mucha ternura...



¡Se ve un BUENAZO de tío!

Ojalá llegue lejos en este concurso y a partir de aquí, solo le vengan cosas buenas y bonitas! #SVGala1 pic.twitter.com/xAeL7ad2yT — •La Rana Verde• (@LaRana_Oficial_) April 21, 2022

Por su parte, Palau dijo que no había entendido el comentario, y después saltó del avión. Pero poco antes, respondió a una tercera pregunta de Jorge Javier Vázquez, que cuestionó si los hijos que la expareja tuvo, Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel e Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho.

"Me temo que no, lo verán mañana", comentó. En el vídeo de presentación, el también charcutero tuvo alguna palabra más sobre su exnovio, y no muy amable. Según dijo, sentía que Bosé lo había "ocultado deliberadamente" durante los años que duró su relación.