Tensión entre Broncano y su pareja, Silvia Alonso, en 'La Resistencia': "No haber venido"

La Resistencia recibió este jueves la visita de Ingrid García-Jonsson y Silvia Alonso, pareja de Broncano. Las actrices presentaron en el programa de Movistar Plus+ el filme Veneciafrenia, la nueva película de Álex de la Iglesia, que se estrena este viernes.

Antes de sentarse a comentar anécdotas de la película, la tensión entre Alonso y el presentador era palpable, sobre todo tras una broma de Grison tras comentar Broncano que había visto muchas copas de vino en el camerino de las actrices.

"Tú bebes y él no, le puede dar un coma etílico si le das un beso o algo", comentó el músico, arrancando las carcajadas del público. La actriz y el conductor del programa se miraron y él le dijo: "No haber venido", a lo que ella respondió: "No haberme invitado".

La primera, en la frente 🍷😅 pic.twitter.com/ZaLkptDpgr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 21, 2022

Finalmente García-Jonsson y Alonso se sentaron en el sofá de La Resistencia para charlar con Broncano, pero las puyas y los comentarios con doble intención abundaron en la conversación.

El jienense le dijo a su pareja: "Te están entrando calores y me estoy enterando cosas de ti que no sabía", añadió tras leer su resumen bibliográfico para entrevistarla. En medio de los dos estaba García-Jonsson, que aprovechó para bromear con ellos: "¿Te gustan los niños, David?".

Silvia Alonso, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Eso sí, ninguna de las dos le llevaron un regalo, como suelen hacer los invitados del programa: "He pensado que la primera vez que vine te traje un hornazo y no te lo comiste. La segunda vez que vine no traje nada y me fui con un montón de cosas, por eso he decidido venir sin nada", explicó Alonso.

Por su parte, García-Jonsson le dijo a Broncano que se negaba a llevarle un regalo porque este jueves acudió a La Resistencia como invitada, pero como es colaboradora habitual, no creyó conveniente llevar nada.

Por último, todos los espectadores le pidieron a Broncano les hiciera sus dos preguntas clásicas: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes: "No se van a hacer", pero tras ser abucheado, contestó: "Vale, venga, vamos a hacerlas".

"Voy a hacer las preguntas que todo el mundo está deseando hacer. Si fueseis francesas: ¿A quién votaríais en las elecciones del domingo, a Le Pen o a Macron?", dijo riéndose.

García-Jonsson no quería dar ningún dato porque "a la gente no le interesa nada, pero de dinero estoy igual que la primera vez que vine, 10.000 pavos en el banco". A la pregunta de las relaciones sexuales, la actriz solo pudo decir: "Me vas a hacer llorar, ni follo ni tengo dinero".

Alonso, por su parte, se libró de contestar a las preguntas, deseando que la entrevista pasara lo más rápido posible y se acabara el programa.