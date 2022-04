Mayka Rivera, expulsada de 'Baila conmigo' por mentir al programa

Mayka Rivera fue expulsada este jueves de Baila conmigo por saltarse las reglas del programa. Y es que la joven, que participaba en el espacio de Cuatro para encontrar el amor, continuaba conversando con Alejandro Bernardos, su expareja.

En su visita al programa, Fani Carbajo, también exconcursante de La isla de las tentaciones, explicó que la joven estaba "mintiendo a todos los candidatos y al programa".

"Hace poco quedó con su novio y se fueron a un hotel. Ella le ha prometido que no se iba a ir de aquí con ninguno. No entiendo cómo sigue jugando con Darío", contó.

La influencer trató de negar lo ocurrido: "Es mentira lo que dice del hotel, yo a él no le he visto. Sí que hablo con él. Saben que yo sigo enamorada de Alejandro, vine aquí a darme una oportunidad. No creo que esté engañando a nadie". Sin embargo, Nagore Robles le comunicó su salida: "Estás expulsada, puedes abandonar la mansión".

Por su parte, Darío, quien hasta el momento había sido su candidato favorito, no tardó en tomar la palabra: "Tú no puedes estar aquí, una cosa es intentar olvidar y otra es intentar volver con él dentro de un programa". Unas palabras ante las que la ya exconcursante asintió, entre lágrimas, poco antes de abandonar su puesto en el formato de Mediaset.