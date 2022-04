Las redes están que arden, los fans están que trinan y mientras tanto la artista combina: mezclando polémica con todo su arte vende su gira a precio de un Velázquez. « ‘A’ de arruinada, ‘e’ de en la quiebra, ‘p’ de pobre y s de sin blanca» reza uno de los memes más compartidos durante estos días por los seguidores de Rosalía. Haciendo un divertido guiño a ‘Abcdefg’, uno de los cortes de Motomami, su último disco, los fans de la artista se quejan en Twitter del elevado precio de las entradas para los conciertos que va a dar próximamente.

¿No lo pagamos por ver a las divas guiris? ¡Qué poca patria hacemos con nuestra música!

Su éxito ya es internacional y esta gira promete ser la que le consolide como una artista global que, además de las listas, también reventará los directos. Si con su anterior tour Rosalía me decepcionó un poco en lo que a escenografía y artificios se refiere, en este nueva aventura en la carretera, la catalana promete situarse a la altura de Lady Gaga, Katy Perry o Beyoncé. Una superestrella con acento español y entradas a riñón. ¿No lo pagamos por ver a las divas guiris? ¡Qué poca patria hacemos con nuestra música!

Las entradas no son baratas (en Madrid, las básicas, rondan entre los 46 euros y los 108 euros) pero ¿no lo merece su espectáculo y sí ir a ver El Rey León? Ojalá los artistas no hubiesen estado dos años encerrados en casa, ojalá los gobiernos nos subvencionasen un bono social para apostar por nuestra cultura, ojalá el arte fuese accesible para todos, ojalá todos los que se están quejando de estos precios no tuviesen un teléfono de última generación con logotipo de manzana mordida. Me ahorraría 100 cafés para ver a Rosalía… y a los demás. Eso sí, de cerca, porque para hacerlo desde ‘el gallinero’ me compro el DVD. La música vale, cuesta y merece la pena. Los conciertos en directo son medicina para el alma, experiencias únicas y recuerdos para toda la vida.