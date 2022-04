Xàtiva ret homenatge als maulets que van defendre la ciutat el 25 d'abril en la Batalla d'Almansa

20M EP

L'Ajuntament de Xàtiva (València) celebra aquest dissabte 23 el tradicional acte d'homenatge dedicat als 'maulets' per la seua heroica defensa de la ciutat davant les tropes borbòniques en 1707, just després de la Batalla d'Almansa que va tindre lloc el 25 d'abril d'aquell any.