Ucraïna.- El PP proposa ajudes directes per a ajuntaments i ONG que acullen refugiats

Així ho ha plantejat el president provincial del PP, Vicente Mompó, en una reunió amb el cònsol honorari d'Ucraïna a València, Pablo Gil, i el president de les Federacions d'Associacions d'Ucraïnesos, Mykhaylo Petrunyak, informa el partit.

Per a Mompó, és necessari que aquesta col·laboració siga el més fluïda possible i que s'establisquen ajudes directes, igual que ha realitzat la Diputació d'Alacant (PP-Cs), i vies de col·laboració que permeten agilitzar tràmits i gestions amb les famílies d'acollida".

Així ha advocat per estratègies conjuntes per a agilitzar "al màxim" l'ajuda que presten els ajuntaments i per destinar prestacions directes a entitats com Cáritas, Casa Caridad o Creu Roja.

També ha proposat Gil i a Petrunyak la possibilitat de conjugar la realitat dels municipis en risc de despoblació amb les necessitats dels refugiats ucraïnesos. Una proposta vinculada als processos de segon acolliment que el grup 'popular' portarà al pròxim ple.

"Les persones desplaçades necessiten de la nostra solidaritat, però també que els oferim un pla de vida. La seua integració en les zones rurals pot ser una oportunitat per a mitigar la constant pèrdua d'habitants. Els municipis guanyarien vida i ells un benestar que, per desgràcia, han perdut per la guerra", ha defès Mompó.

En general, el PP pretén amb aquesta proposta iniciar "de manera immediata" l'elaboració del pla estratègic provincial de lluita contra la despoblació després de "mesos demanant l'estudi". Ara, al seu juí, necessàriament ha d'anar acompanyat d'una anàlisi per a situar a la gent que fuig de la catàstrofe provocada per Putin.

Una altra de les seues peticions és que el complex de Bétera es pose al servici dels refugiats, un espai que es va adequar per a acollir pacients de coronavirus i on hi ha places per a donar resposta a aquesta crisi al costat de cuina, sales comunes, església i gimnàs: "Ara que l'antiga Fe ja està quasi al 100%, aquesta localització pot ser una bona alternativa".