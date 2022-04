Alcoi recupera l'esplendor dels Moros i Cristians dos anys després

La jornada en què s'espera més afluència de visitants i turistes serà el Dia de les Entrades, que correspon al divendres 22 d'abril. Per xifres, la desfilada mora-cristiana augmenta la seua participació a 10.500 festers, mil participants en els 'boatos', 71 carrosses i 65 bandes de música.

A més, l'Ajuntament d'Alcoi preveu que la celebració siga un impuls econòmic després de dos anys sense celebrar-se, amb l'objectiu que contribuïsca a superar la limitació de recursos derivada de la crisi sanitària i de les conseqüències de la invasió d'Ucraïna.

Respecte als càrrecs, les quatre 'filaes' de càrrecs seran les de les festes del 2020, primer any en què es van suspendre per la COVID. D'una banda, el bàndol cristià estarà encapçalat pel seu capità, Alfonso Moreno, i la 'filà' Muntanyesos, mentre els moros estaran dirigits pel capità Cordón, Rafael Tortosa, que es reencarnará durant tres dies com el cabdill musulmà. Per a tancar les entrades, l'alferes cristià de la 'filà' Cruzados serà Joaquín Brotons Aracil i l'alferes moro de la 'filà' Ligeros, Rafael Aracil.

Altres càrrecs destacats de les festes de 2022 són el Mossen Torregrosa, Víctor Hugo Ribes i la figura principal, el Sant Jordiet, encarnat enguany pel xiquet Fernando Rius Mestre, de la 'filà' Chano. L'entrada cristiana començarà a les 10.30 hores i la mora ho farà a les 17 hores del divendres 22 en la zona coneguda com el Partidor.

Per a aquest dijous està previst el Dia dels Músics, on les bandes que participen durant els dies de festes interpreten l'himne en la Plaça d'Espanya d'Alcoi. Enguany dirigeix l'actuació Ángel Lluis Ferrando.

MÉS DE 3.000 QUILOS DE PÓLVORA

La Trilogia Festera es completa el 23 d'abril amb el Dia de Sant Jordi, dedicat al patró, i el Dia dels Trons del diumenge 24. Els festers que participen en aquesta jornada han arreplegat la seua pólvora en el paratge del Baradello de Moya, amb un total de 3.009 quilos repartits.

Durant tots els festejos, Alcoi comptarà amb el dispositiu de seguretat "més important" de la seua història, compost per 1.200 efectius sumant tots els torns dels tres dies.

Entre les autoritats que assistiran a gaudir de les entrades figuren Ximo Puig, president de la Generalitat; Carlos Mazón, president de la Diputació d'Alacant, i Enric Morera com president de les Corts.