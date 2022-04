"¿Sabes quién soy?". Trabajador autónomo, deportista de triatlones, maratones y nado en aguas abiertas, padre, marido y, ahora, referencia e influencia en TikTok. Jonás Marín encontró un filón en esta red social para explicar un estilo de vida desacomplejado en el que la naturalidad, la espontaneidad, la diversión y la vida al aire libre son esenciales. Jonás no es profeta, pero casi y no hay ballena que se lo trague. Sus consejos prácticos para el entendimiento entre hombres y mujeres y sus anécdotas no dejan a nadie indiferente. Sus vídeos alcanzan millones de reproducciones, aunque él mantiene que eso le afecta muy poco. Un padre en una red de hijos, un cuñado hiperactivo y locuaz que mira a la cámara y dice "hacedme caso", un fenómeno social a tener en cuenta.

¿Qué hace un cuñado random como tú en una red social como esta?

España esta muy necesitada de gente normal, gente que diga las cosas a la cara y no se avergüence de lo tradicional. Vivimos en la era del postureo y a mí me encanta reventar esas cosas.

¿Qué es lo tradicional?

Lo tradicional es respetar tu historia, a los mayores, nuestras costumbres o nuestra forma de comer.

¿Crees que la gente joven corre el riesgo de no saber quién es ni de dónde viene?

Una de las cosas más difíciles de la vida es saber quien eres, reconocerte, quererte tal como eres y, sobre todo, saber a qué has venido a este mundo. Los jóvenes... -a todos nos ha pasado-, viven más preocupados de lo que aparentan o de lo que los demás piensan de ellos que de descubrirse y quererse.

Lo dice uno que fue medio jevi y muy fan de los Héroes del Silencio... ¿Qué aprendiste en esa época?

Lo bonito que es vivir y tener pasiones... A nosotros nos encantaban los Héroes. Íbamos a muchos conciertos. No había autotune y los grupos o tocaban bien o sonaban mal. Los Héroes eran muy buenos en directo. Componían en un pueblo de Teruel llamado Molinos en una casa colgante de un barranco. Tuve la suerte de verlos por allí algunas veces. Yo siempre le digo a la gente que busquen pasiones. Lo que sea; pintar, la música, jugar a los dardos, leer o hacer deporte. Cualquier pasión. La gente vive sin pasiones. No lo entiendo.

Un tipo de tu edad, ¿por qué crees que tiene tanto éxito en TikTok? ¿Le gustas a los jóvenes o es que en esa red hay más gente madura de lo que parece?

Yo creo que es porque ven a un tío normal, con gracia para contar las cosas, cercano... Algunos me dicen que si puedo ser su padre, ja, ja, ja. Les gusta ver a un tío de cuarenta y seis años haciendo deporte, divirtiendo y divirtiéndose.

He conocido adictos al deporte, gente que engañaba a sus mujeres con el deporte y que llevaban la ropa a lavar a casa de sus madres. ¿No serás de esos?

Yo conocí a mi mujer hace veintiséis años montado en una bici. Ella sabe que a mí me encanta y necesito hacer algo casi todos los días. Siempre lo ha respetado mucho. También he tratado de adaptarme a las circunstancias familiares y siempre he sabido sacar el hueco. Aún quitándome horas de sueño, saliendo a las seis de la mañana con mi linterna frontal. Siempre hace más el que quiere que el que puede.

Jonás Marín acaba una de sus pruebas de natación. J.M.

La historia en la que cuentas una defecación submarina que pudo acabar en tragedia cuando tenías nueve años es un antes y un después en tu canal. Cuatro millones de reproducciones. Es una aventura que merece llevarse al cine. Eso no puede inventarse, ¿verdad?

No, de hecho en el siguiente vídeo estaba el testimonio de mi primo. Esas anécdotas de nuestra infancia nos hacen mucha gracia. Tengo muchas más. Tuvimos una infancia muy divertida, llena de calle y aventuras.

A tu primo le hacía mucha gracia, pero ¿Cómo os salvasteis del ahogamiento? ¿Cundió el pánico?

Desde pequeños hemos tenido mucha destreza en el agua. Nos hemos criado ahí.

Te preocupa el rol de los hombres en la sociedad. ¿Crees que los chavales de ahora lo tienen más complicado para saber qué se espera de ellos? ¿Hay una crisis del rol masculino?

No me preocupa en exceso.. soy padre y tengo un hijo y una hija.. yo creo en la igualdad plena y siempre la defenderé.. que tengan los mismos derechos. Lo que no me gusta es que a mi hija le den derechos y se los resten a mi hijo, como por ejemplo la presunción de inocencia. Debemos luchar hombres y mujeres juntos para alcanzar esto. No una batalla de mujeres contra hombres. Una división más

¿Cómo llevan tus hijos lo del padre Tiktoker? ¿Has sufrido algún tipo de censura familiar?

Al principio, mi hija estaba encantada y le hacía mucha gracia. A mi hijo no tanto, pero ahora, los dos lo respetan y no se suelen enfadar, aunque si me aconsejan a veces. Me dicen "no te metas en política", "da consejos a los jóvenes", que eso es lo que gusta.

A veces no les has hecho caso. Lo de las subidas de impuestos a los autónomos no lo llevas muy bien...

La verdad es que pagamos demasiados impuestos. Tenemos dieciséis millones de personas trabajando y pagando y cuarenta y siete millones de habitantes. Los autónomos somos muy necesarios y estamos muy mal valorados, sin derechos prácticamente.

También das consejos a las mujeres. Te metes en todos los charcos. ¿Podrías explicar la teoría del poni?

La teoría del poni viene de la observación. Las mujeres eligen a su potro salvaje, le echan el lazo, le ponen el bocado, la silla de montar y, si te dejas, acabas dando vueltas en la feria como un poni. Ellas tienen ese instinto, el de la doma, ja, ja, ja. Algunas lo consiguen y entonces ves a esos hombres cabizbajos, sometidos, echados a perder por su dueña... Otro tipo de maltrato… También hay ponis mujeres, eh.

Jonás Marín ha ganado pruebas de nado como la travesía de Jávea o la de Benidorm J.M.

¿Para qué te ha servido este subidón de popularidad en TikTok en lo práctico y el lo teórico?

Me han llegado algunas ofertas para colaborar con marcas deportivas, restaurantes, pero esa no es la finalidad de mi mensaje. Yo no vine aquí para eso. Me satisface mucho cuando me escribe alguien y me dice que, desde que me ve, se ha animado a hacer deporte, a ver la vida de otra manera. Son muchos. Algunos han perdido 20 kilos y están felices. Otros han superado enfermedades y lo han ido compartiendo conmigo. Eso es lo único que me llevo de esto, la gratitud.

¿Y no pica hacia arriba la vanidad?

Yo siempre he sido vanidoso y también chuleta y vacilón. La gente eso lo ve, pero soy un tío muy normal.

Me gusta esta frase de Picasso: "Cuando se es joven, se es para toda la vida". ¿Qué opinas?

Los adultos no somos más que niños con experiencia. Es una pena que según vamos creciendo somos capaces de perder esa esencia, esa honestidad y sinceridad que tienen los niños.