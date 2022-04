El PSOE promet treballar en el Congrés per la reforma del finançament i apel·la al "sentit d'Estat" de Feijóo

"Necessitem una oposició que no només faça oposició al Govern, sinó que tinga altura", ha defès en roda de premsa a València abans d'una interparlamentaria socialista, sobre la falta d'avanços en la reforma del finançament mesos després que el Ministeri d'Hisenda presentara el seu esborrany per al nou model.

Gómez ha assegurat que la "sensibilitat" del president Pedro Sánchez i de la ministra Mª Jesús Montero amb el finançament "és latent i està viva" i que el Govern està compromès amb els interessos dels valencians, "va complir" en presentar la seua proposta i seguirà treballant "de manera permanent i el més prompte possible".

Ha defès que l'executiu que comparteixen amb Unides Podem aposta per un model de cogovernança amb les autonomies i per "parlar amb totes". "Hi ha moltes realitats i les hem d'assumir totes", ha il·lustrat, i ha destacat que l'esborrany d'Hisenda era una proposta sòlida encara que "evidentment, tot és millorable".

ELS "PASSOS ERRÀTICS" DE FEIJÓO

Preguntat per la postura de Feijóo amb el finançament, Gómez ha assenyalat els "passos erràtics" del mandatari gallec en les seues primeres setmanes al capdavant del PP com el pacte de govern amb Vox a Castella i Lleó; "un partit que vol destruir les comunitats autònomes, ara des de dins".

Per contra, ha subratllat que el cap dels populars ha d'entendre que "no només és president de Galícia i té una responsabilitat amb l'interés general i de cada autonomia". Ha posat com a exemple que hi ha algunes que defenen el criteri d'insularitat o el de població per al nou model, la qual cosa "suposa una pressió afegida".

I en general, Gómez ha recordat que el Govern està a l'espera que Feijóo responga les 11 propostes que li va traslladar Sánchez en la seua recent reunió en La Moncloa, insistint que "aquests passos erràtics no conviden a l'optimisme".

Per la seua banda, Puig ha tornat a demanar una "posició d'Estat" per a solucionar l'infrafinançament, que pateix la Comunitat des de fa una dècada, i ha advertit que aquest debat "no pot quedar fora de l'agenda política". Ha reiterat que el PSOE té voluntat de reformar el model, que és "corresponsabilitat" de totes les CCAA i que Feijóo va tindre una "actitud hostil" al canvi com a president de Galícia.

Al marge del finançament, Gómez i Puig han abordat per abordar els reptes de la Comunitat "des de la màxima cohesió", com la necessitat d'aigua o de captar la major quantitat de fons europeus de recuperació. "Prenem nota de totes les demandes per a agilitzar-les en el Congrés", ha subratllat el portaveu, a més d'agrair la solidaritat dels valencians amb el poble ucraïnés.