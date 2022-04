A raíz de una grabación a traición de Lydia Lozano en la publicidad de Sálvame por parte de Laura Fa, se ha montado una pelea de dimensiones épicas entre varios de los colaboradores. En concreto, la propia Lydia Lozano, Kiko Hernández y Carmen Alcayde.

En dicha grabación, Carmen Alcayde calificaba la actitud de Kiko Hernández con su compañera Lydia de "sucia" y es algo que sentó muy mal al colaborador. "¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace 13 años, si no te gusta te vas a otro programa".

A partir de ahí, Kiko empezó a tirar de la manta y habló sobre una fiesta en casa de Lydia Lozano hace casi dos décadas. "Poníais a todos a parir" espetó Kiko. Algo que a Lydia no le gustó ni un pelo. "A mí me viene con amenazas de contar cosas de mi casa. Mi casa es un templo. ¡Mi casa es sagrada!".

"Es que lo que hemos soltado por la boca Kiko y yo. Es que era un gran amigo, es que era casi como mi hijo. No voy a volver a pasar lo de hace cinco años en Sálvame. Estoy en un momento familiar muy complicado y no me compensa".

Pero la pelea más encarnizada ha sido entre Kiko y Carmen Alcayde, que ha confesado que Kiko le gritó cosas "muy fuertes" al terminar el programa, algo que hizo que cambiara por completo la imagen que tenía de su compañero. "Yo creía que teníamos una cierta amistad. No me importas una mierda como dices tú" le ha respondido Carmen a Kiko.

"Yo no me meto en cómo trabajas tú. Pues no te metas tú con como trabajan los compañeros" ha dicho Kiko Hernández, que seguía muy molesto por las palabras de Carmen Alcayde.

Pero, tras su pelea, Kiko Hernández al final no ha querido contar nada sobre aquella fiesta en la casa de Lydia Lozano. "Ayer me calenté porque una amiga me había dicho que qué asco le daba. Pero yo sé muchas cosas de ella, y ella de mí, y nunca las he contado".