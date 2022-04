El estreno de una película protagonizada por un perro suele terminar poniendo de moda la raza que aparece. De la misma manera que 101 Dálmatas de Disney llevó a cientos de familias a querer un dálmata en sus hogares o Beethoven a aumenta la presencia de 'sanbernardos' en nuestras aceras, Dog, un viaje salvaje, que se estrena en España el próximo 22 de abril, podría conllevar que muchas personas se decanten por tener un pastor belga malinois. Pero, ¿son todas las razas aptas para cualquier persona? La respuesta es no.

"El estreno de la película puede entrañar una serie de riesgos como poner de moda la raza en cuestión, lo que puede afectar negativamente al bienestar de los animales", defienden desde la Real Sociedad Canina de España (RSCE). "Como ya se ha demostrado con otras películas, pueden acarrear peligros para los cuidados que necesitan estas razas, al dispararse la demanda sin contar con la adecuada información".

Los animales de trabajo no son animales agresivos

La película narra la historia de un exranger llamado Jackson que padece estrés postraumático y debe acudir al entierro de su antiguo compañero de escuadrón, fallecido en servicio. Desde el ejército le piden que lleve a Lulú al entierro de su exmejor amigo (una pastor belga malinois empleada para labores militares) y después a una base militar para ser sacrificada ya que nadie quiere adoptarla debido a su historial agresivo.

"Ahí viene el primer mensaje inquietante, que los perros preparados para labores militares o policiales son muy difíciles de manejar", explica Carlos López, director deportivo de la RSCE. "Cuando vemos a un perro de este tipo, la forma que tienen de moverse, fuerte y potente, esbeltos y que son razas que utilizan la boca para muchas cosas, enseguida la gente usa la etiqueta de agresivo para ellos, y no es así", añade.

Los malinois son perros que han sido seleccionados para realizar labores de asistencia a las personas en temas de seguridad, la raza se ha ido creando durante años para eso, pero esto no quiere decir que sean agresivos, todo lo contrario, son animales muy cariñosos. "Como todos los perros que se seleccionan para este tipo de trabajos, son particularmente cariñosos y están muy vinculados a su persona de referencia, quieren mucho a su familia", comenta López.

"En la película, cuando la perra pierde a su guía es cuando empieza a presentar problemas de conducta, pero esto no ocurre porque sea un Malinois o porque haya realizado tareas militares, ocurre porque sus tres necesidades básicas (actividad física, estimulación mental y contacto familiar) no se están cumpliendo", explica Carlos. "Pierde a su dueño y la tienen en un refugio donde no puede hacer nada".

Un perro no apto para todos los públicos

Es por los motivos anteriores por lo que es peligroso que una raza se ponga de moda y haya de repente mucha demanda de familias que quieren comprarlas o adoptarlas, ya que muchas veces lo hacen sin informarse primero.

"No es un perro para cualquier persona o familia, requiere de una cantidad de tiempo mucho mayor que el de otras razas ya que debe hacer mucho ejercicio", detalla López, quién además tiene un Malinois como mascota. "Una hora diaria con él no es suficiente, cuando tienes un perro así tienes que comprometerte a hacer una actividad con él".

Además, Carlos asegura que no todo es deporte y ejercicio físico, la estimulación mental también es fundamental para la salud de estos perros, así como el cariño. "También hay que tener tiempo de calidad con él, caricias, abrazos... Son tremendamente cariñosos", concluye.