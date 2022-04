El AVE Madrid-Sevilla cumple 30 años con más de 84 millones de viajeros

Tan solo un día después de la conmemoración del 30 aniversario de la Exposición Universal de 1992, el tren de alta velocidad AVE entre Madrid y Sevilla ha cumplido este jueves otras tres décadas, en las que ha transportado 84,4 millones de viajeros entre ambas ciudades.

La puesta en marcha de esta conexión fue el punto de partida para el crecimiento de la alta velocidad en España, que ya suma 3.729 kilómetros, con una inversión de 57.200 millones de euros y cerca de 500 millones de pasajeros en total.

Para celebrar esta efeméride, la estación de Santa Justa ha acogido un acto presidido por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha estado acompañada por el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, además de por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz.

El inicio de esta línea entre la capital de España y la de Andalucía "cambió la imagen que teníamos" del país, ha asegurado la ministra, quien ha definido la puesta en marcha del AVE como una "obra colosal" y el "mayor trabajo de la ingeniería ferroviaria que se ejecutaba en nuestro país". "Esta infraestructura conllevó mover cielo y tierra. Se ejecutaron 470 kilómetros y la obra se llevó a otros territorios hasta confeccionar la actual red", ha resaltado Sánchez, que ha destacado que "el impulso del Gobierno socialista fue determinante para el transporte del futuro".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha llamado la atención sobre la "revolución" que supuso la llegada del AVE a la capital hispalense, pero ha pedido "mirar al futuro" y "no quedarnos en la añoranza de ese año 92" para seguir "apostando y articulando el Estado" en torno a la red de alta velocidad.

Igualmente, ha mostrado su "satisfacción y orgullo" por el hecho de que Sevilla fuera objeto de una "decisión acertada y estratégica". Fruto de ella, ha afirmado Muñoz, Sevilla ha sufrido una "transformación urbanística, turística y económica" que "sencilla y llanamente" no habría sido posible si la ciudad no hubiera sido elegida para el primer trazado del AVE en España. "La Sevilla que conocemos sería diferente", ha concluido.

En una jornada posterior, Tres décadas de alta velocidad AVE Madrid-Sevilla: hito de la vertebración y modernidad, organizada por la Cadena SER, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que 30 años después, Andalucía "está preparada para dar un nuevo paso hacia el futuro porque, ya hoy, está marcando nuevos hitos en el plano social y económico".

Moreno ha hecho mención especial a la Corona, porque "en 1992 y en otras épocas ha sido gran defensora y promotora de la Sevilla universal del 92 y de la Andalucía de la prosperidad"; y también al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, "un gestor comprometido con Andalucía". "Es una de esas infrecuencias ocasionales en que un gran país y un gran político se unen en una encrucijada histórica excepcional", ha manifestado.

Trenes AVE en la estación de Santa Justa, en Sevilla. JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE

Conexión con el aeropuerto

La ministra de Transportes ha aprovechado este aniversario para anunciar que desde su departamento "se va a analizar" la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, cuyo estudio licitará el Ministerio en los próximos meses.

El propio alcalde hispalense ha reiterado que esta es una de las "asignaturas pendientes" de la ciudad. "Se trata de una reclamación histórica y la ministra sabe que estoy siendo muy pesado con ella en este asunto cada vez que visita Sevilla", circunstancia que "le agradezco", pero cuando ello sucede, también "le reitero esa necesidad". "No hay ninguna ciudad turística que no tenga conectado su aeropuerto con su principal estación ferroviaria", ha sentenciado Muñoz.

La polémica

La Junta ha lamentado no haber sido invitada al acto que el Gobierno central ha celebrado en Santa Justa en la mañana de este jueves. "No ha habido presencia de la Junta porque no había sido invitada ni informada previamente", han señalado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

Las mismas fuentes han recordado que hace cinco años, con motivo de los 25 años de la alta velocidad, se celebró un acto similar en la estación de Santa Justa, en el que participaron el entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "Lamentamos que estas cosas ocurran", según las fuentes del Ejecutivo andaluz, que han insistido en que la ausencia de la Junta en dicho acto "no tiene otra motivación que la de no haber sido informada".