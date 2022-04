Cau un dels grups amb més activitat delictiva a Espanya dedicat a robar en vivendes habitades

A aquesta xarxa se li atribueix la participació en, almenys, 35 delictes de robatoris en vivendes habitades en diferents zones del territori de l'Estat. Els seus integrants pertanyen a un clan que està considerat com un dels grups, a nivell europeu assentat a Espanya, amb major activitat delincuencial, dedicada a la comissió de robatoris amb força en vivenda habitada, sempre pel procediment de la 'relliscada'.

Tots ells serien presumptes responsables dels delictes de robatori, pertinença a organització criminal, falsedat documental i contra la seguretat del trànsit. En els registres practicats -a Benalmàdena (Màlaga) i Oliva (València)- s'han recuperat gran quantitat d'efectes procedents de les sostracions, com ara joies, bosses, diners en efectiu, així com la documentació falsa que utilitzaven en els seus desplaçaments i ferramentes per a l'obertura de portes.

La investigació es va iniciar en el mes de novembre del passat any, amb la detecció d'un modus operandi similar en l'execució de diversos robatoris que apuntava a una mateixa autoria.

Aquestes persones integraven una organització itinerant dedicada a robar amb força en vivendes habitades, a les quals accedien mitjançant l'ús de la tècnica coneguda com a 'relliscada', és a dir, forçar la porta de la vivenda quan aquesta no es tanca amb clau, fent ús d'un plàstic dur o tornavís que introdueixen en la ranura de la porta, ajudant-se generalment de productes que disminueixen la fricció i el fregament, tals com a sabons o olis que faciliten l'obertura.

Generalment, cometien els fets en horari diürn, aprofitant l'absència d'habitants i el botí se centrava en la sostració de joies i diners en efectiu.

Les investigacions del Grup de Robatoris de la UDEV de la Comissaria Provincial de Màlaga, van permetre recopilar les característiques físiques i altres particularitats dels presumptes autors, comprovant com feien ús de mitjans d'ocultació per a evitar ser reconeguts, comprovant igualment les coincidències existents entre les denúncies presentades per tot el territori nacional, deixant de manifest la seua itinerància per tot Espanya.

"CAMPANYES DE ROBATORI"

Els membres d'aquesta xarxa utilitzaven vehicles de lloguer i s'allotjaven en vivendes per a la qual cosa aportaven documentació falsa per a dificultar la investigació policial i, per tant, eludir l'acció de la justícia. Una vegada en la zona on pretenien actuar, inspeccionaven els barris de major nivell econòmic, adoptant tot tipus de mesures de seguretat per a no ser detectats fins al moment de perpetrar el robatori pel procediment abans referit. Sostreien principalment articles de luxe, joies i diners.

Finalitzat el temps que durava la "campanya" de robatori en una zona concreta, les cèl·lules tornaven al centre d'operacions on, per un període curt de temps, cessaven la seua activitat delincuencial per a immediatament desplaçar-se a una altra zona del territori nacional on reiniciaven les seues accions delictives.

Així, s'han localitzat actuacions de la xarxa en localitats de Màlaga, Burgos, Pozuelo de Alarcón i Getafe (Madrid) i Gandia (València), han precisat des de la Policia Nacional en un comunicat.

El clan familiar està considerat com un dels grups organitzats assentats a Espanya amb una intensa activitat delincuencial, especialitzada en els robatoris amb força en vivenda habitada i valent-se de menors d'edat per a la comissió de les seues accions.

Durant les indagacions els policies de la UDEV de Màlaga van situar el centre d'operacions d'aquesta xarxa en una urbanització de luxe en la localitat valenciana d'Oliva, on adoptava màximes mesures de seguretat. En aquest habitatge residia el patriarca, des d'on distribuïa les cèl·lules per diferents zones del territori nacional. A més, era el qui controlava en tot moment els integrants de la xarxa, havent-los retirat a part d'ells la documentació personal amb la finalitat d'obligar-los a complir i a obeir els seus ordes.

MÉS DE 200.000 EUROS EN EFECTES ROBATS

Després de la judicialització de la investigació dirigida pel Jutjat nombre 4 de Torremolinos, els policies nacionals de Màlaga, en col·laboració amb els seus homònims a Gandia (València), van culminar l'operatiu el passat mes de març amb dos registres, un a Oliva (València) i un altre a Benalmàdena (Màlaga) i la detenció de cinc dels seus membres. Entre els arrestats es trobava el principal investigat i un menor que utilitzava la xarxa per a cometre els robatoris.

En els registres els agents han recuperat joies i altres efectes valorats en més de 200.000 euros, tots procedents de sostracions en localitats de Madrid, Burgos, València i Màlaga, a més de 4.000 euros en efectiu, diverses monedes estrangeres, documentació falsa -amb la qual es desplaçaven els integrants de la cèl·lula-, així com la documentació verdadera dels detinguts.