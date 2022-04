AMP.- Metrovalencia i els tramvies d'Alacant i Castelló seran gratis els diumenges durant tres mesos

Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, en la sessió de control del ple de Les Corts, dins del paquet de mesures per a combatre la crisi que impulsa el govern autonòmic i que està pendent de publicar-se i d'entrar en vigor, més de dos setmanes després de la seua aprovació, per les objeccions que va posar l'Advocacia de la Generalitat.

La gratuïtat del metro i els tramvies durant els diumenges dels tres pròxims mesos pretèn complementar les accions ja presentades en el transport metropolità de València, on les tarifes s'han reduït fins a un 50% al costat de la integració tarifària que s'estendrà al TRAM d'Alacant.

Segons les previsions del Consell, fins a 110.000 valencians que utilitzen habitualment el transport públic del diumenge es beneficiaran de la mesura, encara que un altre dels objectius és captar nous usuaris a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

DEMÀ S'APROVARÀ LA BAIXADA DE TAXES

Així mateix, respecte al Pla Reactiva de resposta enfront de l'emergència energètica i la inflació, el paquet de mesures contra la crisi dotat amb 944 milions que porta més de dos setmanes pendent de publicar-se per les objeccions que va posar l'Advocacia de la Generalitat -fonts del Consell ho van atribuir al fet que calia adaptar el decret a la normativa estatal-, Puig ha avançat que el ple del Consell "probablement" aprovarà demà divendres la baixada del 10% en les taxes autonòmiques.

Al respecte, ha recalcat que proposen mesures de les quals estan "absolutament convençuts que poder realitzar-les", que l'oposició podrà fiscalitzar i que si no es compleixen assumiran les "responsabilitats corresponents".

En eixe sentit, Puig ha defès la gestió del Consell durant les successives crisis a les quals ha hagut de fer front en aquest temps de pandèmia i sempre han tingut "clar" l'objectiu: "desenvolupament econòmic i protecció de persones i malgrat les dificultats sempre posar per davant l'interés general".

Així, ha replicat a la síndica del PP, Mª José Catalá, que hi ha diferents maneres d'abordar la crisi: "la seua, basada en retallades massives o buscar, com nosaltres, una altra eixida que és sense retallades i protegir els qui tenen més dificultats". "Pregunten a les milers d'empreses que ja han rebut les ajudes del Pla Resistir, eixa és la realitat, som el Govern que més ajudes ha donat als sectors productius i a les famílies vulnerables", ha assegurat.

Dit açò, ha reconegut que "hi ha massa pobresa a la Comunitat", però ha remarcat que "menys que en 2015 i malgrat la guerra i la pandèmia" i de cara al futur ha promès que impulsaran accions estructurals i "no només centrades en allò urgent", a més de destacar que "la gran transformació de l'economia valenciana es produirà amb l'arribada de la factoria de Volkswagen" a Parc Sagunt II.

Per part seua, la portaveu del PP ha exigit a Puig que prenga ja mesures per a fer front a la crisi extraordinària i ha qüestionat si no les adopta per "falta de perícia o per no arribar a acords amb l'esquerra antipàtica". "Però és per mala fe", ha afirmat. Per açò, li ha qüestionat "quan aplicaran les mesures que reclamen els valencians i a deixar de fer el trilero amb la taxa turística".

MESURES "RECICLADES"

En eixe sentit, ha assenyalat que fa 43 dies del seu primer anunci de mesures i "l'única cosa que tenim és un powerpoint, de nom pla Reactiva, ple de mesures reciclades, que no s'han engegat i que crea dos nous 'xiringuitos' -un Observatori de Preus i l'Agència València de l'Energia- i un decret Llei de mesures urgents tombat per l'Advocacia de la Generalitat".

La síndica de Cs, Ruth Merino, ha urgit Puig ha impulsar polítiques estratègiques en lloc de mesures "reciclades" i que deixe de posar "pals a les rodes" a inversions com l'ampliació del Port de València "per la visió obtusa dels seus socis" (Compromís i Unides Podem). A més, ha avisat que és un "error polític" la implantació de la taxa turística com afirma el propi secretari autonòmic de Turisme, el socialista Francesc Colomer.

VISIÓ MEDIAMBIENTAL

En la seua intervenció, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, ha tornat a defendre que les polítiques del govern valencià tinguen una visió mediambiental, "coherent amb la realitat", i ha posat com a exemple el Port de València i la seua relació amb la ciutat.

Puig, sense citar el port ni al seu projecte d'ampliació, ha reconegut que les polítiques 'verdes' són una "exigència" i ha confiat que abans de finalització d'any tire avant la llei autonòmica de canvi climàtic després de la seua tramitació parlamentària, a més d'advocar per reforçar l'educació mediambiental i per impulsar la transició ecològica "dialogant i sense confrontació".

Per part de Vox, Ana Vega s'ha centrat en la imputació del germà de Puig: "La família bé?" li ha preguntat, i ha acusat el Consell de ser una "banda organitzada" que "xafa totes les línies de l'estètica, l'ètica, la política i la moral". "PSOE i Compromís encara que a voltes mal avinguts, són una família", ha agregat.

"Espere que la seua família estiga bé", ha conclòs Puig en la seua resposta a Vega, que ha centrat a criticar la "xarxa massiva de falsedats, calúmnies i infàmies" que, al seu juí, representa Vox. A més, ha enlletgit a Vega que estiga "vomitant insults cada dia" quan hi ha "notícies positives" a la Comunitat Valenciana com la gigafactoria.