El fin del uso general de las mascarillas aboca al Gobierno a decidir si vuelve a subirles el IVA

El fin de la obligación generalizada de llevar mascarilla podría abocar a una nueva subida de impuestos. En concreto, a devolver el IVA de las de tipo quirúrgica al tipo ordinario, del 21%, que desde noviembre de 2020 solo se gravan con el superreducido del 4%. Con lo peor de la pandemia ya en el pasado y con un uso de las mascarillas que se espera que sea cada vez más marginal, el Ejecutivo tiene menos de dos meses para decidir si recupera los 17 puntos de diferencia del IVA, porque la bajada era temporal y termina en junio.

De momento, el Ministerio de Hacienda evita comentar a este diario si habrá una nueva prórroga en la bajada del IVA, después de la primera que se acordó en diciembre pasado pero solo hasta mitad de 2022, o si el impuesto sobre las mascarillas quirúrgicas -las más utilizadas- volverá a subir al 21%.

Según la Agencia Tributaria, en 2021, el único año entero que ha estado en vigor esta bajada de IVA, el Estado dejó de ingresar 137 millones de euros por la diferencia entre el 4 y el 21%. Casi como los 146 millones que las arcas públicas dejaron de percibir ese mismo año por la exención del IVA al material sanitario para combatir la Covid.

El Gobierno se niega a bajar impuestos

La decisión sobre si vuelve a subir el IVA de las mascarillas se produce en un momento en el que vuelve a arreciar el debate fiscal, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estrenara su cargo instando a una bajada de impuestos y presentara un plan económico que, entre otras medidas, plantea alivios fiscales del IRPF a las rentas menores de 40.000 euros y del IVA a la luz y electricidad.

El Gobierno rechaza esta propuesta y lleva días insistiendo en la idea de que bajar impuestos supone necesariamente reducir el Estado del bienestar. Así lo apuntó en una reciente entrevista el presidente, Pedro Sánchez, y así lo ha recalcado este mismo jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Una rebaja generalizada de los impuestos no es creíble, no lo está haciendo nadie", dijo el lunes el presidente. "El PP, ante cualquier problema que surge en el país, la única respuesta, la única alternativa que pone encima de la mesa es una bajada fiscal, que significa un deterioro de los servicios públicos", ha añadido este jueves Montero, que ha recalcado que "no es momento de bajadas de impuestos generalizadas".

Bajada a regañadientes

Aplicando estos argumentos al IVA de las mascarillas, cabría pensar que el Gobierno volverá a subirlo al 21%, como muy tarde, cuando expire la segunda prórroga de la bajada al 4, el próximo mes de junio.

Terminaría así una bajada fiscal a la que el Gobierno ya se resistió en pleno 2020, poco después de que impusiera el uso obligatorio de la mascarilla, tras la primera ola de la pandemia. Entonces, Montero la intentó frenar durante semanas, aludiendo a argumentos confusos sobre una hipotética negativa de la Comisión Europea que no era tal, hasta que en noviembre de 2020 decidió finalmente que el IVA de las mascarillas quirúrgicas fuera del 4% y no del 21%.

Se trata del tipo superreducido con el que se gravan alimentos de primera necesidad o medicamentos, entre otros, y en el que el Gobierno finalmente decidió en noviembre de 2020 incluir también a las mascarillas quirúrgicas, el tipo más habitual y más barato, que también estuvo sujeto desde entonces a un precio máximo de 0,68 euros. Esto también tardó en decidirse y el Gobierno lo hizo cuando ya habían pasado los primeros meses tras el confinamiento en los que las mascarillas escaseaban y los precios eran muy superiores. Cuando se bajó el IVA y se fijó el precio máximo hacía semanas que las grandes superficies las vendían muy por debajo del mismo.

Sin embargo, esta bajada del IVA no fue definitiva ni afectó a todas las mascarillas. En el primer caso, fue solo hasta diciembre de 2021, cuando se prorrogó hasta junio de 2022, la fecha para la que el Gobierno deberá haber tomado una decisión sobre si vuelve a gravarlas al 21% o acuerda una nueva prórroga. Por otra parte, el Ejecutivo siempre ha rechazado extender la bajada del IVA al otro tipo de mascarillas más utilizado por la población general, las FFP2, aun cuando reconocía que estas ofrecen una mayor protección frente al riesgo de contagiarse por Covid.

Uso obligatorio, recomendado y prudente

En este menos de mes y medio que queda deberá verse hasta qué punto sigue utilizándose la mascarilla. Por una parte, sigue siendo obligatoria sine die para quienes trabajen o visiten todo tipo de centros y establecimientos sanitarios y residencias de ancianos o para los usuarios de medios de transporte público. Además, el Gobierno la sigue recomendado en lugares cerrados a mayores de 60 años, embarazadas o personas vulnerables, así como a quien participe en actos masificados.

Por otra parte, el primer día tras el levantamiento de la obligación de llevar la mascarilla, la experiencia ha mostrado que, de momento, ni ciudadanos ni empresas se olvidan totalmente de ella. Aunque en este caso tampoco están obligados, muchas personas optaron por seguir llevándola y muchas empresas la mantendrán en sus instalaciones durante algún tiempo.