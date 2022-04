Detinguda una menor de 14 anys a Torrent acusada d'apunyalar una altra després d'una discussió

Segons han informat fonts policials a Europa Press, l'incident va tindre lloc el passat dia 14 a la vesprada, cap a les 19.00 hores, a Torrent.

Els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a la zona, on hi havia un grup de menors agredint-se.

Allí van veure les xiques barallant-se i diversos adults que havien intercedit per a separar-les. Una de les menors, de 15 anys, tal com ha avançat Levante-EMV, presentava ferides al muscle i al costat esquerre.

La xica acusada de l'agressió, de 14 anys, es va marxar de la zona encara que la Policia va poder localitzar-la i detindre-la. Va quedar en llibertat i va ser entregada als seus pares.