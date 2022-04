La jutgessa imputa dos responsables de l'unflable de Mislata en què van morir dos xiquetes i l'enginyer supervisor

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada ha adoptat la decisió en el marc d'unes diligències prèvies obertes inicialment per dos delictes d'homicidi per imprudència i lesions per imprudència, sense perjuí d'ulterior qualificació.

Respecte a l'enginyer, es tracta de l'home que va firmar els certificats de la instal·lació de l'atracció firal a Mislata. Segons un informe policial, no va revisar les instal·lacions 'in situ' el 2 de gener de 2022, tal com va declarar inicialment, sinó que ho va fer des d'Elx.

Durant la instrucció de la causa, la jutgessa també ha citat els pares de les víctimes, tant de les mortes com de les lesionades, per tal de realitzar el corresponent oferiment d'accions.

Igualment, entre altres diligències, ha decidit rebre declaració a diversos testimonis que van presenciar com una ràfega el vent alçava el castell unflable i provocava que els xiquets que jugaven isqueren despedits i als agents de Policia que han intervingut en la investigació del succés.