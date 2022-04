Mazón lamenta que Puig "dilapide con mentiras" el consenso para reivindicar la financiación que necesita la Comunitat

En declaraciones a los medios en Alicante, preguntado por las valoraciones de Puig sobre que la llegada del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "es una mala noticia" para debatir una nueva financiación autonómica, Mazón ha señalado que la responsabilidad "exclusiva" de que "no solamente no se tenga un nuevo sistema de financiación, sino una respuesta medianamente digna, es del PSOE con el aplauso del 'president' de la Generalitat".

"Es una pena que el presidente del Generalitat, que goza del mayor consenso y apoyo que jamás un presidente ha tenido en la comisión mixta y en la Plataforma Per un Finançament Just para defender la financiación que necesita la Comunitat, esté dilapidando ese consenso con mentiras y con debilidad", ha afirmado.

Asimismo, Mazón considera que esas "falsas acusaciones" de Puig hacia Feijóo "probablemente sean para querer tapar la falta de influencia, la falta de capacidad de reivindicación y la extraordinaria debilidad ante el Gobierno de Pedro Sánchez".

"No hay ninguna propuesta, no hay nada digno y se está echando la culpa al partido de la oposición, que estamos deseando que lo antes posible venga una propuesta digna y no el insulto del esqueleto con el que Pedro Sánchez nos obsequió hace unos meses", ha agregado el líder 'popular'.

Mazón ha insistido en que le da "mucha pena" que se esté "dilapidando ese consenso" con "una debilidad que demuestra una falta de capacidad de reivindicar los intereses que necesitamos", porque "la financiación no es un concepto técnico, es nuestra Sanidad, Servicios Sociales y Educación". "Querer jugar con ese consenso que le hemos dado todos para que lo pueda defender nos da mucha pena", ha concluido.