Goran Bregovic, Dub Inc, La Yegros, Talco i Skarra Mucci actuaran en l'Iboga Summer Festival

El certamen brindarà al públic un "gran homenatge a les músiques d'arrel, el folklore i la idiosincràsia, així com a gèneres com el balkan, l'ska, el reggae, el drum and bass i altres nadius, tots ells amb el ball com a protagonista", destaca l'organització en un comunicat.

Així, l'Iboga compta amb destacades figures del panorama musical internacional com Goran Bregovic, Dub Inc, La Yegros, Talco, Skarra Mucci, Benny Page, La Dame Blanche, Rotfront, Sara Hebe, La P'tite Fumée, Guts, Äl Jawala, Kumania Algazarra, Ska'n'ska, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Manudigital, New York Ska-Jazz Ensemble o La Fanfarria del Capitán.

Després d'un llarg període on els festivals de música s'han vist afectats, Iboga Summer Festival acull una nova edició amb "les màximes expectatives i un excel·lent acolliment, superant amb escreix la previsió d'assistència d'edicions anteriors".

Un dels compositors més importants de la regió balcànica, Goran Bregovic, presentarà el seu nou treball 'Three letters from Sarajevo', al costat d'uns altres dels seus mítics temes, en un dels millors directes que es poden presenciar a nivell mundial.

La mítica banda francesa Dub Inc confirmarà per què porten més de 25 anys incendiant els escenaris dels majors festivals del planeta amb la seua particular fusió de rap, reggae i dancehall. Des d'Argentina, La Yegros recorrerà els ritmes llatinoamericans amb el seu enfocament electrònic tan característic. Els italians Talco revolucionaran al públic amb el seu contundent so ska-punk. Per la seua banda, el grup de música klezmer i gitana Barcelona Gipsy Balkan Orchestra donarà comptes de per què és un clar referent de la música balcànica.

L'eclèctica formació Rotfront serà una de les "joies exclusives" amb la qual deixar-se emportar per les seues referències musicals adoptades de diferents èpoques i la seua dansa salvatge i enrevessada. Un altre directe "imperdible" serà el de la formació franc alemanya Äl Jawala, pioners a fusionar ritmes urbans amb instruments de vent salvatges i orientals.

HARD TECH

Un "moment molt especial i insòlit" serà el mà a mà entre Vandal i Billx, desitjat per l'organització d'Iboga i que finalment està confirmat. A més, el gènere hard tech es veurà representat amb les actuacions de Parkineos i Yowii.

La big band italiana North East Ska Jazz Orchestra, formada per díhuit components, aprofundiran en les músiques jamaicanes des de la perspectiva d'una orquestra contemporània. El virtuós Benny Page, la llegenda jamaicana Skarra Mucci, els mítics New York Ska-Jazz Ensemble, la reivindicativa argentina Sara Hebe, els festius portuguesos Kumpania Algazarra o els cumbieros granadins Eskorzo, "no faltaran a una de les cites musicals més destacades de l'estiu".