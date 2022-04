Més de 700 alumnes participen en les deu finals comarcals de Secundària de 'Pilota a l'escola'

Les finals comarcals de Secundària començaren el 7 d'abril passat a Muro de Alcoy. Reuneixen centres educatius de l'Alcoià i el Comtat i acabaran el 6 de maig al Campello després de tres dies de competició entre centres de l'Alacantí, el Baix Vinalopó i el Baix Segura. El trinquet de Benissa serà l'escenari de la final de la Marina Alta i Baixa, informa l'administració autonòmica en un comunicat.

El trinquet de Vila-real acollirà la final de la Plana Baixa i el del Parc Sindical de Castelló de la Plana, la trobada de centres del Baix Maestrat i la Plana Alta.

El trinquet de Massalfassar serà l'escenari de dues fases comarcals: la que reuneix centres de la ciutat de València i la Plana d'Utiel-Requena, i també la de l'Horta Nord i el Camp de Túria. La final de la Ribera Alta i la Canal de Navarrés serà al trinquet de Castelló, mentre que el de Benigànim acollirà la trobada de la Vall d'Albaida. La final de l'Horta Sud es disputarà al trinquet de Manises i la de la Safor, al trinquet de Xeraco.

L'empresa valenciana Supermercats Masymas torna a ser, un curs més, firma proveïdora de fruita del programa 'Pilota a l'escola' i participa tant en aquestes 10 finals comarcals de Secundària, com també en les finals autonòmiques abastint de fruita tots els equips participants, amb la finalitat de potenciar l'alimentació saludable entre la població juvenil.

MÉS RECURSOS

En els últims anys, des de Conselleria, s'han dut a terme diverses millores per a potenciar aquest programa, com la incorporació de participació d'instituts, la dotació de més recursos per al portal web del programa i l'increment considerable del pressupost assignat, una inversió que en aquesta setzena edició arriba als 280.000 euros, 55.000 euros més que el curs passat.

Amb aquest projecte, la Conselleria "vol contribuir que l'alumnat conega la pilota valenciana i, alhora, valore els efectes beneficiosos que la pràctica regular de l'esport té sobre la salut, individual i col·lectiva, i la qualitat de vida", aseguren des del departament.