L'IVCR+i analitza els dibuixos més antics del Museu de Belles Arts, dos d'ells de Joan de Joanes

La naturalesa delicada dels dibuixos ha limitat les possibilitats d'anàlisi, que sí que és possible ara amb el desenvolupament de tècniques d'anàlisis portàtils que permeten l'estudi de les obres 'in situ' i sense que patisquen alteració.

L'IVCR+i disposa d'un conjunt d'aquest equipament portàtil adaptat a l'anàlisi d'obres d'art. En el cas dels estudis dels cinc dibuixos s'ha emprat la fluorescència de rajos X, l'espectroscopía Raman i l'espectroscopía FTIR, tècniques proporcionen informació complementària sobre els materials i tècniques d'execució emprats en els dibuixos.

Els dibuixos que estan sent analitzats són 'Els sants màrtirs' i 'Sant Vicent Ferrer' de Joan de Joanes (la Font de la Figuera o València, ca. 1507 o 1523 - Bocairent, 1579), 'Sant Jeroni penitent' del cercle de Joan de Joanes, 'Davallament de la Creu' de Pedro Machuca (Toledo, finals s. XV - Magrana 1550) i 'Assumpció de la Mare de Déu' de Roland de Mois (Brussel·les ca. 1520 - Saragossa a. de 1593).

Una de les primeres conclusions de l'estudi és que la peça de Roland de Mois no és un dibuix com a tal, si no el que es coneix com una aiguada en què es va utilitzar un blanc de plom, atzurita i terres, sense dibuix preliminar a tinta, amb la finalitat d'elaborar els tons blaus i blancs.

Possiblement les zones de llum i blancs dels altres dibuixos hagen sigut també realitzades amb blanc de plom. Resta ara avaluar si els tons foscos són tintes ferrogàl·liques o d'una altra naturalesa i la tècnica d'execució dels colors amb diferents aglutinants (oli o aquarel·la).

L'objectiu és "ampliar els coneixements d'aquestes importants obres i la seua adequada catalogació", destaca la Conselleria de Cultura en un comunicat.