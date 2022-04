Sis persones assistides per inhalació de fum en l'incendi d'una vivenda a Alacant

Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), l'incident s'ha registrat sobre les 1.20 hores de la matinada per causes que no han sigut precisades.

Fins a la zona s'ha mobilitzat una unitat del SAMU i dos de SVB, els servicis mèdics del qual han assistit a sis persones per inhalació de fum.

Es tracta de dos dones de 34 i 76 anys i d'un home de 24 que han sigut traslladats a l'Hospital Universitari de Sant Joan en una de les unitats de Suport Vital Bàsic.

Les altres tres persones afectades són un menor de 14 anys, un home de 48 i una dona de 44, que han sigut evacuats a l'Hospital General Universitari d'Alacant en l'altra ambulància de SVB.